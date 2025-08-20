「LA Victoria」就是她？金钟国宣布结婚，传新娘是38岁美貌CEO！婚后忙行程无暇度蜜月！9月5日大婚

49岁的「国民单身汉」金钟国传出喜讯！他於8月18日透过官咖亲笔信宣布：「我要结婚了。」同一天上午，他也在参与录制的SBS综艺节目《Running Man》中亲口公开婚讯，并当场接受成员与工作人员的祝福。

金钟国方面相关人士表示，他选择在《Running Man》中宣布是因为对节目有著深厚的信任。 不过关於婚礼细节及新娘讯息，则低调回应「请透过节目确认」，其余一概保密。 据悉婚礼将以非公开形式举行，仅邀请家人与至亲好友参加。

虽然喜讯公开，但新娘身分仍然成谜。官方仅透露女方并非演艺圈人士，除此之外没有更多资讯。与此同时，YouTube 与部份韩网社群则盛传新娘是一名定居美国的38岁化妆品公司CEO。



事实上早在 2018年就曾有「金钟国LA女友」的传闻。 好友车太铉也在多个综艺节目中提及金钟国经常飞往美国洛杉矶，引发外界猜测。2020年，更有一名留学生观众向《Running Man》爆料，自己在洛杉矶偶遇金钟国，当时他身边陪伴著一名「气质出众的韩裔女性」，因而点燃「LA 女友」传闻。 综艺人郑亨敦甚至曾开玩笑说，女方名叫「Victoria」，让外界更加好奇金钟国是否真的与传闻中的「LA Victoria」修成正果。

不过，金钟国所属社与亲近人士均保持谨慎态度，仅表示除了金钟国在粉丝咖啡馆的亲笔信之外，没有任何可对外公开的讯息，强调这是歌手的私人领域。

至於婚后计划，相关人士透露目前金钟国行程繁忙，固定出演的节目与工作已排定，因此短期内不会安排蜜月旅行。至於后续婚礼细节与相关安排，将视情况再行通知媒体。金钟国对未婚妻「严防死守」，同时又不去度蜜月，也引得网友们猜测不易，表示「难道是怀孕了？」

*最新消息更新：

据韩媒「My Daily」独家消息，金钟国的婚礼定在了9月5日，仅举办一场邀请亲朋好友的低调婚礼，知情人士还透露「会邀请因综艺节目而结缘的同僚」。

