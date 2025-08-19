元祖男團 H.O.T. 將完整體登上 JTBC《Newsroom》，時隔多年重聚分享演出花絮！令粉絲淚目～

真的是活久見啊！！！再度合體的 H.O.T. 確定出演知名新聞節目 JTBC《Newsroom》（JTBC新聞室），引發大眾關注。

19 日，主辦並承辦「Hanteo Music Festival」（以下簡稱「HMF」）的 Hanteo Global（代表理事郭英浩）表示：「H.O.T. 全體成員將出演 JTBC《Newsroom》。」





據音樂排行榜 Hanteo Global 官方透露，H.O.T. 成員出演的節目將於 23 日下午播出。屆時他們將分享時隔 6 年再度重聚的契機與感想，以及演出前的準備過程等。



此前，H.O.T. 時隔 6 年以完整體形式登上「HMF」舞台的消息，已經點燃了各大媒體、SNS 及網路社群的熱烈討論。因此，這次 H.O.T. 完整體的新聞節目出演，預計不僅粉絲，大眾與業界的關注度也將高度集中。



另外，H.O.T. 將於下月 6 日與 7 日兩天，在首爾世界盃競技場登上「HMF」舞台擔任壓軸表演者，兩日各自帶來超過 60 分鐘的舞台。包含成員的個人舞台在內，將呈現超過 13 首歌曲，帶來堪比單獨演唱會規模的華麗演出，令人相當期待。

