女团izna尹智允出道仅3个月就暂停活动！最终「健康问题」退团，izna今后以6人组进行活动！

因健康问题在2月暂停活动的女团 izna 成员尹智允，在暂停活动6个月后最终退出组合。

经纪公司 WAKEONE 今日（19）表示：「尹智允因健康原因经过长时间的慎重考虑后，决定结束组合活动。尹智允从今年年初开始一直专注於休息和恢复，在此期间，本公司和艺人就未来的活动方向进行深入的讨论，决定将健康作为首要任务，让尹智允退出组合活动。」

izna 今后将以6人组进行活动， WAKEONE 表示：「对於突如其来的消息，让粉丝们担心表示诚挚的歉意，将尽最大努力让 izna 以好的舞台报答大家。希望粉丝们对今后更加成长的 izna 给予温暖的支持和喜爱。」



izna 是由 Mnet 选秀节目《I-LAND 2：N/α》所推出的7人（MAI、房智珉、尹智允、KOKO、柳莎朗、崔庭银、郑势譬）女团，去年11月25日正式出道。出道专辑的主打歌〈IZNA〉获得优异的成绩外，今年发行的〈SIGN〉在排行榜也表现亮眼，团体人气持续上升中。



对於尹智允突然退出组合，也让许多网友相当错愕，纷纷表示：「天啊！唱歌唱得真好，好可惜啊」、「晕 智允啊...」、「要好好休息，健康最重要」、「看来是很难活动的程度啊呜呜」、「希望你不要生病，要健康」、「现在只剩下火热的时间了，太可惜了」、「看到偶像的日程当然会疼，体力好才能坚持下去」、「他的音色很好...休息一会儿再 SOLO 比较好」等等。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻