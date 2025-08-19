元祖男团 H.O.T. 将完整体登上 JTBC《Newsroom》，时隔多年重聚分享演出花絮！令粉丝泪目～

真的是活久见啊！！！再度合体的 H.O.T. 确定出演知名新闻节目 JTBC《Newsroom》（JTBC新闻室），引发大众关注。

19 日，主办并承办「Hanteo Music Festival」（以下简称「HMF」）的 Hanteo Global（代表理事郭英浩）表示：「H.O.T. 全体成员将出演 JTBC《Newsroom》。」





据音乐排行榜 Hanteo Global 官方透露，H.O.T. 成员出演的节目将於 23 日下午播出。届时他们将分享时隔 6 年再度重聚的契机与感想，以及演出前的准备过程等。



此前，H.O.T. 时隔 6 年以完整体形式登上「HMF」舞台的消息，已经点燃了各大媒体、SNS 及网路社群的热烈讨论。因此，这次 H.O.T. 完整体的新闻节目出演，预计不仅粉丝，大众与业界的关注度也将高度集中。



另外，H.O.T. 将於下月 6 日与 7 日两天，在首尔世界杯竞技场登上「HMF」舞台担任压轴表演者，两日各自带来超过 60 分钟的舞台。包含成员的个人舞台在内，将呈现超过 13 首歌曲，带来堪比单独演唱会规模的华丽演出，令人相当期待。

