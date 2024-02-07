「東方神起佑赫」與「真．H.O.T.張佑赫」又見面了！回顧路人搞錯銀赫&張佑赫還是好好笑

H.O.T.張佑赫與Super Junior銀赫近日受邀演出知名搞笑短劇YouTube頻道「SHORTBOX」，兩人的合體不禁讓雙方粉絲們想起「路人老是搞錯他們倆」。

情境劇「《MUSIC BANK》待機室」，劇情大致講述一個男團「DNA」在待機室裡鬥嘴，話裡還提到NCT泰一，後來前輩Super Junior銀赫跑來訓話，因為DNA有名成員喝醉在直播時嘲笑銀赫現在是諧星了，銀赫唸他們：「我們那時候連看到H.O.T.還有Jackie前輩的影子都要打招呼！」接著老頑固的批評DNA的煙燻妝像福寶，驕傲的自稱是「Super Junior Dance Onetop」，連人家後輩的Ending Pose都要管……



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誰知道，銀赫唸著唸著換H.O.T.張佑赫進來了，銀赫向前輩用Super Junior招呼語打招呼「我們是Super Junior」就被噹：「哪門子『我們』啊？只有你一個人啊！」銀赫閃閃發亮的D&E舞台裝也被吐槽，張佑赫說要穿他那樣才像偶像（身上（圓滾滾〈Candy〉打歌服），Ending Pose也要像他那樣，接著兩人開始尬舞，旁邊DNA只能呆呆看著兩個幼稚(?)前輩。



撇開搞笑的台詞與劇本，還有銀赫究竟是不是Super Junior Dance Onetop（神童留言來搶頭銜了XD），不少網友與雙方粉絲都想到兩人是知名的「撞臉」藝人啊！而且兩人都是舞蹈強者，紛紛表示能同時請到兩人同場「絕了」呢！

▼張佑赫（右）



▼銀赫（右）



回顧兩人撞臉過往，最早在2011年《強心臟》銀赫就提過SM有「銀魚Line」，正是長相相似且舞蹈實力都強的自己和張佑赫，隔年《SNL KOREA》輪到張佑赫演出情境劇自嘲「在木浦很會模仿SuJu的銀赫」，穿著〈Candy〉裝跳了一段〈SORRY, SORRY〉。



銀赫和張佑赫也同時有被路人認錯的時候，而且都剛好被鏡頭錄下來放送出去！Super Junior團體綜藝《SUPER TV》，某集銀赫和藝聲過同居生活要一起吃飯，隔壁桌抱著孩子的媽媽看著銀赫喊「東方神起」又喊「佑赫」，團名和個人藝名沒一個對上，連那媽媽的友人都問：「不是佑赫嗎？」銀赫一連中好幾槍，藝聲在旁邊直接笑倒。



▼影片1:07附近



而這也是2018年的事，張佑赫做客李敬揆和姜鎬童的《請給一頓飯》，在向一戶人家打招呼時，當中的叔叔誤認張佑赫是銀赫，不過阿姨聽到是H.O.T.嚇一跳：「怎麼這麼年輕？」張佑赫直接爆笑出來，叔叔也補充說像L（INFINITE），他和姜鎬童笑成一團。



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