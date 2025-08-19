繼Tablo後又有勇者挑戰〈Golden〉！《初次，為了愛》廉晶雅死命飆高音，朴海俊對嘴XD

隨著《Kpop 獵魔女團》爆紅的OST〈Golden〉，眾歌手拚實力講究高音完美不稀奇，不計形象豁出去才特別，繼Epik High Tablo之後，《初次，為了愛》劇組也大膽地挑戰！

《初次，為了愛》一支宣傳短影音，男女主角廉晶雅和朴海俊拿著「大抄」（疑似是拿餐盒包裝臨時寫上歌詞），廉晶雅豁出去唱，落拍後也盡量跟上、高音盡量飆！而朴海俊在旁幾乎是對嘴，僅開口幾句，兩人合唱畫面相當搞笑。影片在電視台tvN戲劇官方IG破170萬觀看！



網友留言「為什麼這麼努力？ㅋㅋㅋㅋㅋ回音太搞笑了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ多虧了大家，今天魂門也很堅固」、「廉晶雅都活這麼認真……我也要努力了」、「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ好可愛」、「啊廉晶雅，瘋了一輩子都這麼可愛漂亮啊」、「ㅋㅋㅋ太可愛的廉晶雅」、「太厲害了，忍不住重播」……等等。

幕後花絮還可看到金善映跟著練習，一度像是歌唱指導呢！而朴海俊覺得自己唱得不錯，正式拍片為何對嘴了一大半就無人知曉了XD。



《初次，為了愛》劇組搞笑跟上《Kpop 獵魔女團》流行風潮，廉晶雅大膽獻唱的表現，和劇中角色「李智安」形象也很契合呢！首集正有李智安熱唱畫面。



就廉晶雅上各大綜藝的形象，本人其實和李智安同樣大方直爽，而且她可是有過歌唱舞台的！KBS近幾年挖出舊片段說廉晶雅「從30年前就開始展現可愛歌唱實力」，而2022年她和柳承龍還共同演出了音樂劇電影《人生真美麗》（給自己的情歌）。



順帶一提，《初次，為了愛》講述43歲的單親媽媽，和23歲的醫大女兒一同搬到了鄉下，兩人的生活與相處模式產生了巨大變化，目前在韓收視率穩定在3%左右。香港觀眾每週一二深夜可於Viu收看。



