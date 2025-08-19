继Tablo后又有勇者挑战〈Golden〉！《初次，为了爱》廉晶雅死命飙高音，朴海俊对嘴XD

随著《Kpop 猎魔女团》爆红的OST〈Golden〉，众歌手拚实力讲究高音完美不稀奇，不计形象豁出去才特别，继Epik High Tablo之后，《初次，为了爱》剧组也大胆地挑战！

《初次，为了爱》一支宣传短影音，男女主角廉晶雅和朴海俊拿著「大抄」（疑似是拿餐盒包装临时写上歌词），廉晶雅豁出去唱，落拍后也尽量跟上、高音尽量飙！而朴海俊在旁几乎是对嘴，仅开口几句，两人合唱画面相当搞笑。影片在电视台tvN戏剧官方IG破170万观看！



网友留言「为什么这么努力？ㅋㅋㅋㅋㅋ回音太搞笑了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ多亏了大家，今天魂门也很坚固」、「廉晶雅都活这么认真……我也要努力了」、「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ好可爱」、「啊廉晶雅，疯了一辈子都这么可爱漂亮啊」、「ㅋㅋㅋ太可爱的廉晶雅」、「太厉害了，忍不住重播」……等等。

幕后花絮还可看到金善映跟著练习，一度像是歌唱指导呢！而朴海俊觉得自己唱得不错，正式拍片为何对嘴了一大半就无人知晓了XD。



《初次，为了爱》剧组搞笑跟上《Kpop 猎魔女团》流行风潮，廉晶雅大胆献唱的表现，和剧中角色「李智安」形象也很契合呢！首集正有李智安热唱画面。



就廉晶雅上各大综艺的形象，本人其实和李智安同样大方直爽，而且她可是有过歌唱舞台的！KBS近几年挖出旧片段说廉晶雅「从30年前就开始展现可爱歌唱实力」，而2022年她和柳承龙还共同演出了音乐剧电影《人生真美丽》（给自己的情歌）。



顺带一提，《初次，为了爱》讲述43岁的单亲妈妈，和23岁的医大女儿一同搬到了乡下，两人的生活与相处模式产生了巨大变化，目前在韩收视率稳定在3%左右。香港观众每周一二深夜可於Viu收看。



