【韓網熱門】去聽演唱會的你們懂這種感覺嗎？ 「小蝦米」意識 vs 自我意識過剩

去看演唱會時，你會不會也有這種感覺？

「在演唱會上，就算和偶像距離再近，也完全沒有『在同一個空間』的實感。明明他們就在台上跳舞，但卻會疑惑：『他們真的在這裡嗎？ 真的是人嗎？』整個超級恍惚.....」



韓國網友評論：

1. 第一次去演唱會時，作為狂熱追隨舞台上偶像的普通觀眾之一，確實有過主帖說的那種感受，但現在覺得就是去享受演出、一起互動玩樂！最近連看兩場後發現，即使歌單相同，氛圍和互動台詞的變化也帶來全新樂趣，現場感超棒

2. 哈？ 想太多啦ᄏ花錢去玩就盡情享受啊，難道還指望1對1約會嗎ᄏᄏᄏ

3. 今天坐三層山頂位，但能和偶像同處一個空間聽同樣的歌，已經超幸福了

4. 自我意識過剩的追星族真多...

5. 愛豆演唱會最棒的就是現場感！後排看螢幕時每個音符都讓人戰栗，這是線上永遠無法替代的

6. 剛入坑時也這樣ᄏᄏᄏ 以前看完回來路上特別空虛，後來才學會享受追星本身

7. 歌手眼裡觀眾本來就是千萬分之一啊！我就愛看他們汗流浹背表演的樣子，自己也能嗨到不行，看完只想再來

8. 只有妄想和偶像有特殊關係的人才會受打擊吧？ 意識到自己是普通觀眾就脫粉，說明本來就是幻想症患者

9. 當」小蝦米「超棒啊！看到粉絲們齊心協力應援反而更熱血，粉絲見面會才容易幻滅

10. 我全程都在震驚：為什麼和螢幕看的不一樣？ ！為什麼這麼立體？ ！認知失調了ᄏᄏᄏ

11. 當小蝦米不是常識嗎？ 理解不同追星方式，但po主那種簡直像活在夢裡

12. 去看演唱會本來就不是為了被認出來啊，這種想法真神奇ᄏᄏᄏᄏ明明是為了現場聽歌狂歡才去的。 要是Live不行確實會掃興呢

13. 仔細想想，我也是出坑之後才更專注於自己

14. 啊？ 我本來就是當小蝦米去的，太近反而會緊張，相反的情況是啥？ ㅋㅋㅋㅋ

15. 音樂和舞台不就是他們的本職工作嗎？ 舞台好的偶像演唱會滿意度超高啊

16. 單純多巴胺爆發壓力全無超開心

17. 這不比隔著螢幕近多了？ 而且我家偶像全樂隊Live改編超有演唱會獨家魅力呢

18. 第一個本命在粉絲會後脫粉，第二個在演唱會後脫粉 ᄏᄏᄏ 完全沒想親近但就是心冷了

19. 我也因演唱會脫粉（非戀愛幻想）。 當偶像眼含熱淚說『想成功/想登上更大舞台』時，突然覺得自己只是成功路上的附屬品。 該關注現實生活的人了。 以前把偶像成功當自己成功，現在學會分離了

20. 小蝦米？ 他們眼前有無數光芒，我只是其中一束而已... 不也挺好？

21. 我看到真人反而會有」圓滿了“的滿足感

22. 從沒體驗過這種情緒好神奇 我任何時候都感覺是和大家在一起

23. 這種事看TV/油管時就該明白了吧...

24. 大家一起嗨的氛圍才最棒啊..

原文：https://theqoo.net/square/3874307606

