大合唱「到南部弄假牙」！FTISLAND受富邦悍将邀约演唱还带来两首棒球歌！李洪基也真的有看啦啦队！

二代人气乐团FTISLAND（李洪基、李在真、崔敏焕），与「水弹女神」IZ*ONE权恩妃，昨（17）日受邀中华职棒富邦悍将球团带来赛后演唱会，FTISLAND在台湾知名的「到南部弄假牙」一曲〈坏女人〉果真引爆气氛！

FTISLAND昨一连带来了〈Theory of Happiness〉、〈疾风街道〉、〈THUNDERSTORM〉、〈AQUA〉、〈LIMITLESS〉、〈Sage〉与〈坏女人〉，最后一首〈坏女人〉果然成功带领全场大合唱！主唱李洪基也知道〈坏女人〉歌词有空耳迷因「到南部弄假牙」，在台湾非常红，事先引领大家、听大家自然接唱副歌都忍不住笑出来！当天入场人数可是有3万1588人，有网友发现转播时「男声」声音明显，很显人球迷路人粉都会唱！果真是十多年前红遍台湾的「到南部弄假牙」神曲！



另外，FTISLAND还配合棒球主题，歌单里〈疾风街道〉和〈LIMITLESS〉都和棒球息息相关。其中〈疾风街道〉并非自身的歌曲，但却是韩国职棒球场上的经典歌！〈疾风街道〉最初是动画《筋肉人二世》韩版的主题曲，由柳政锡（유정석）所演唱，歌曲发行后七年，据说是当初观看的学生都长大了，将歌曲应用在各种运动会与体育赛场上，才让歌曲突然爆红，后来又被韩职韩华鹰应援团长洪昌华拿来编舞制作成应援歌曲，歌曲在韩职，甚至传到中华职棒让球迷都耳熟能详。FTISLAND去年也曾翻唱〈疾风街道〉受到广大回响。



另一首〈LIMITLESS〉，则是FTISLAND为棒球主题实境综艺《花火野球》创作的原声带，《花火野球》即Netflix播映的人气棒球实境综艺《出球制胜》（最强野球）衍生节目。《出球制胜》因为演出球员有许多退役球星，加上是真的打比赛自成联盟，在韩国非常受欢迎，国际间加上Netflix播映受到加持，然而今年2月因电视台JTBC和制作公司Studio C1出现版权纠纷拆伙，Studio C1带走《出球制胜》演出者自行推出《花火野球》并选择在YouTube播映，形成两个节目。FTISLAND特别带来〈疾风街道〉和〈LIMITLESS〉和棒球迷产生共鸣炒热气氛，被赞许用心。



Threads上不少网友、粉丝都说李洪基看起来「特别开心」竟还主动比爱心，还有粉丝拍下都唱了七首后，李洪基唱嗨了问团员和团队「还有歌曲吗」，结果被否认后嘟嘴对著观众席，只好表示接下来在台湾还有演唱会，邀请大家能来听。还有，李洪基先前曾在演唱会上提到自己受邀富邦悍将赛后演唱会一事，曾开心地喊「我要去看啦啦队」，昨晚有粉丝拍了啦啦队tag他，果真被转发！相当有趣（读者可前往李洪基IG限动观看）。



另外，今年又一次参加「Waterbomb」音乐节，再次因火辣身材引爆话题的权恩妃，昨再次带来当时的表演〈Crazy in Love〉，还有自身歌曲〈Door〉、〈Beautiful Night〉与〈Hello Stranger〉，也受到热烈欢迎，据说现场应援声同样非常大。



接下来FTISLAND和权恩妃都有在台湾的专场演出，上述李洪基所说的正是「2025 FTISLAND LIVE ‘MAD HAPPY’」台北场，10月11、12日两场於台大综合体育馆，权恩妃则是9月20日「KWON EUNBI ｀THE RED′ CONCERT」台北场於Legacy MAX。

