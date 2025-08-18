金钟国结婚啦！出道30周年喜曝：专辑没做，先完成了我的另一半

歌手、综艺人金钟国正式加入「已婚男」行列！迎来出道30周年的他，亲自宣布即将步入婚姻殿堂，为自己的音乐人生开启全新篇章。

金钟国於今日（18日）上午透过自己的官方粉丝站发表了一封亲笔信，信中他以「我是金钟国」开头，并写道：「其实我一直知道，总有一天要写下这样的文字，但真正动笔的这一刻，心情比想像中更加紧张与激动。 我要结婚了！其实之前也多少有透露过一点点迹象，但可能还是会让很多人觉得突然。今年是我出道30周年，本来应该推出想做的专辑，但结果没有做专辑，却先完成了『我的另一半』。希望大家能为我送上祝福与支持。 虽然来得有点晚，但能这样走进人生下一个阶段，我觉得真的很幸运。」最后，他也不忘以幽默口吻承诺：「我会好好生活下去！婚礼将在不久后举行，规模不大，会低调安静地进行。我会成为一个更加努力、更加用心生活的金钟国。」

所属社Turbo JK Company也表示：「能在出道30周年的特别时刻迎来新的开始，意义非凡。 希望大家能以温暖的心情给予祝福与支持。」据韩媒报导，金钟国的婚礼将在首尔某处以非公开形式举行，仅邀请家人及至亲好友参加，场面温馨而低调。



虽然即将成为人夫，金钟国并未停下脚步，他将持续投入音乐活动，目前正专注准备出道30周年纪念专辑及10月的演唱会。未来，他将在「家庭」这个新舞台上获得更多灵感，带来新的故事与音乐。

作为韩国乐坛的代表性歌手之一，金钟国凭藉独特嗓音与无数经典歌曲陪伴了大批粉丝成长。 如今迎来人生的重要时刻，歌迷们也期待他在婚姻与音乐两条道路上，继续绽放耀眼光彩。

