比爾・蓋茲要來《劉QUIZ》！這次不是更新Windows，而是「更新」人心

地球上最有錢、最有影響力、同時以「Windows更新」支配我們生活的男人──比爾・蓋茲（Bill Gates），確定要出演 tvN 綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》啦！

這位微軟共同創辦人，不僅是PC時代的教父級人物，更是在退休後搖身一變成為「全職慈善咖」，現在透過「蓋茲基金會」持續推動全球公共衛生、教育、氣候變遷與貧困消除等任務。 最近他甚至宣佈2045年前要把個人財產的99%加上基金會捐款，全都回饋社會——差不多是2,000億美元，聽起來比韓劇裡財閥繼承人還要會「撒錢」。

那麼問題來了：為什麼比爾・蓋茲會答應來上韓國綜藝？ CJ ENM 經營領導南承勇解釋說，《劉QUIZ》一直強調尊重生命價值，跟「蓋茲基金會」的核心信念——「每一個生命都有同等價值」不謀而合。 於是，一場「數學課本級別的奇蹟聯動」就這樣誕生了。



簡單來說，蓋茲在全球努力「修補人類的BUG」，劉在錫和曹世鎬則負責「修補我們笑容的BUG」。 這波合作，無論是科技宅、慈善迷還是綜藝粉，應該都要準備搬板凳等著看。

傳說中的這一集預計在8月中、下旬播出。 到時候，大家可以期待蓋茲叔叔用一口流利（？ ）的韓文說出：「안녕하세요， 업데이트 완료！」（大家好，升級完成！）

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞