比尔・盖兹要来《刘QUIZ》！这次不是更新Windows，而是「更新」人心

地球上最有钱、最有影响力、同时以「Windows更新」支配我们生活的男人――比尔・盖兹（Bill Gates），确定要出演 tvN 综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》啦！

这位微软共同创办人，不仅是PC时代的教父级人物，更是在退休后摇身一变成为「全职慈善咖」，现在透过「盖兹基金会」持续推动全球公共卫生、教育、气候变迁与贫困消除等任务。 最近他甚至宣布2045年前要把个人财产的99%加上基金会捐款，全都回馈社会——差不多是2,000亿美元，听起来比韩剧里财阀继承人还要会「撒钱」。

那么问题来了：为什么比尔・盖兹会答应来上韩国综艺？ CJ ENM 经营领导南承勇解释说，《刘QUIZ》一直强调尊重生命价值，跟「盖兹基金会」的核心信念——「每一个生命都有同等价值」不谋而合。 於是，一场「数学课本级别的奇迹联动」就这样诞生了。



简单来说，盖兹在全球努力「修补人类的BUG」，刘在锡和曹世镐则负责「修补我们笑容的BUG」。 这波合作，无论是科技宅、慈善迷还是综艺粉，应该都要准备搬板凳等著看。

传说中的这一集预计在8月中、下旬播出。 到时候，大家可以期待盖兹叔叔用一口流利（？ ）的韩文说出：「안녕하세요， 업데이트 완료！」（大家好，升级完成！）

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻