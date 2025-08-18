長跑10年終成眷屬！《王后傘下》「太昭容」金佳恩、《月之戀人》「九皇子」尹善宇10月大婚

女演員金佳恩通過個人SNS公開了自己的婚前派對（Bridal Shower）現場，甜蜜氛圍引發關注。

今日（18日），金佳恩在個人SNS上分享多張照片，並寫道：「和從學生時代就認識的最久的朋友們，一起度過了這個被祝福的美好日子。」照片中，她在印有「SOLD OUT」字樣的背景板前開心合影，象徵自己正式成為「售罄的女人」，展現出新娘子的幸福模樣。這場由好友們精心準備的派對，為即將到來的婚禮提前增添了濃厚的喜悅氛圍。 照片中金佳恩笑容燦爛、氣質出眾，盡顯幸福光彩。



金佳恩將於今年10月與交往十年的演員尹善宇舉行婚禮。 兩人因2014年至2015年間合作KBS2電視小說《一片丹心蒲公英》而結緣，並在長時間的愛情長跑後決定修成正果。

尹善宇於2003年透過EBS劇集《環境戰士Zenta Force》出道，之後出演過《月之戀人-步步驚心：麗》中的九皇子「王垣」、《金牌救援：Stove League》中男主角南宮珉的「弟弟」、《日與夜》裡的「文在雄」等。



金佳恩則在2009年以SBS第11期公開招募演員出道，曾參演《巨人》、《Brain》、《張玉貞，為愛而生》、《聽見你的聲音》、《今生是第一次》、《耀眼》、《那年冬天風在吹》、《王後傘下》、《歡迎來到王之國》等人氣電視劇，尤其是《王後傘下》的「昭容太氏」以及《歡迎來到王之國》「 王者時尚」免稅店組長「姜多乙」給觀眾們留下了深刻的印象。



隨著婚禮日子臨近，這對演藝圈情侶檔的喜訊也讓粉絲們倍感期待。

