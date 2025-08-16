【K社韓國小百科】韓國30年變遷：從重男輕女到「女兒更好」世界第一

韓國社會的生育觀在過去30年間出現了戲劇性的轉變。 從過去「一定要有兒子」的觀念，如今已轉變為「女兒更好」的比例位居全球首位。

根據國際民調機構 Gallup International 公佈的最新調查（2024年10月至2025年2月，覆蓋44個國家、共44,783名成年人），在被問及「如果只能生一個孩子，希望是什麼性別」時，28%的韓國受訪者選擇「女兒」，比選擇「兒子」的15% 高出10個百分點以上，超越日本、西班牙、菲律賓（各26%）與孟加拉（24%），成為全球「女兒偏好」比例最高的國家。

而在1992年同類調查中，高達58%的韓國人希望生兒子，僅10%希望生女兒。 短短30年間，性別偏好出現了完全逆轉。 分年齡來看，只有60歲以上族群仍偏好兒子（23%）多於女兒（20%）; 而30至40歲女性中，近一半選擇女兒，世代差異明顯。 韓國研究機構在2024年6月的調查中也顯示，62%的受訪者同意「至少要有一個女兒」，而同意「至少要有一個兒子」的僅36%。



人口統計數據同樣反映了這一變化。 統計廳資料顯示，1990年韓國每100名女嬰對應的男嬰數為116.5人，但到2023年已降至105.1人，回到自然性別比範圍（103~107）。 2000年代初仍高於110的數據，自2008年後逐漸穩定。

《經濟學人》在今年6月的報導中指出，全球部份地區首次出現「偏好女兒」現象，而韓國是典型代表。 原因包括性別角色觀念轉變、單身男性比例上升、社會對厭女文化的反思等。

此外，養老與照護需求也是重要因素。 韓國一項臨床護理研究顯示，在主要照顧失智老人的家庭成員中，82.4%為女性，其中「女兒」佔42.4%，而「兒子」僅佔15.2%。專家認為，這種趨勢不僅是觀念的轉換，更將影響低出生率與高齡化時代的家庭結構與照護文化。 過去「生兒子傳宗接代」的觀念逐漸被「女兒更能守護父母晚年」的信念取代。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞