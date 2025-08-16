《戀愛捕手2》朴正真♥宋世羅戀愛6年後宣佈結婚！明年春天舉行婚禮，網友送祝褔：戀綜天花板！

通過戀綜《戀愛捕手2》結緣的朴正真和宋世羅在戀愛6年後，宣布將在明年春天結婚！

14日上傳的新影片中，宋世羅親自傳達結婚消息：「明年春天我們要結婚了！」朴正真說：「好久沒有拍攝了，感覺好尷尬啊！原本我們每年都會拍攝1週年、2週年、3週年的影片，但是今年沒有上傳6週年，因為正在準備（結婚準備），忙得不可開交。《戀愛捕手2》在2019年播出，已經過了6年了，我們明年要結婚了。」



宋世羅也坦誠地分享對結婚的苦惱：「本來想要晚點結婚的，其實結婚並沒有什麼壓力，我只是不想被婚姻這個制度束縛住。看著周圍人準備結婚，結婚後受到壓力，所以我也有點害怕。如果這麼累的話，還不如乾脆晚點再結婚。」朴正真說：「最主要的是我們（本來）沒想過要生孩子，雖然現在也沒有確定下來，但是如果生了孩子，就要進行出生登記，還要登記結婚。不管怎樣，我們明年就要結婚了。」

他們在2019年出演Mnet《戀愛捕手2》，當時原本選擇金錢捕手的宋世羅，最終為了朴正真放棄5000韓幣的獎金，兩人成為最終情侶。成為最終情侶後發展爲現實情侶，不僅一起參加各種活動，還經營情侶 YouTube 頻道，與粉絲們進行溝通。



消息一公開，受到許多網友祝福：「我是想要這樣的結局才看真人秀的...非常祝賀你們」、「正真從一開始就是戀愛捕手，世羅因爲正真從金錢捕手換成戀愛捕手的時候，我也被世羅姐姐迷住了」、「居然要結婚了 ㅠㅠ 眼淚都流出來了」、「因爲太般配了，所以是我非常喜歡的情侶」、「恭喜恭喜」、「哇～是《戀愛捕手》出演者中第一個結婚的消息啊」、「祝賀你們！以後也多多上傳影片吧」、「連我也覺得很幸福... 祝賀你們」、「我最喜歡的戀綜情侶」、「是我的戀綜天花板」等等。

