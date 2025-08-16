【韓網熱門】之前一直是「兒子啊，兒子」，現在變「女兒傻瓜」，韓國世界第一！韓女留言超清醒

韓國社會的生育觀在過去30年間出現了戲劇性的轉變。 從過去「一定要有兒子」的觀念，如今已轉變為「女兒更好」的比例位居全球首位。

根據國際民調機構 Gallup International 公佈的最新調查（2024年10月至2025年2月，覆蓋44個國家、共44,783名成年人），在被問及「如果只能生一個孩子，希望是什麼性別」時，28%的韓國受訪者選擇「女兒」，比選擇「兒子」的15% 高出10個百分點以上，超越日本、西班牙、菲律賓（各26%）與孟加拉（24%），成為全球「女兒偏好」比例最高的國家。

而在1992年同類調查中，高達58%的韓國人希望生兒子，僅10%希望生女兒。 短短30年間，性別偏好出現了完全逆轉。 分年齡來看，只有60歲以上族群仍偏好兒子（23%）多於女兒（20%）; 而30至40歲女性中，近一半選擇女兒，世代差異明顯。 韓國研究機構在2024年6月的調查中也顯示，62%的受訪者同意「至少要有一個女兒」，而同意「至少要有一個兒子」的僅36%。



人口統計數據同樣反映了這一變化。 統計廳資料顯示，1990年韓國每100名女嬰對應的男嬰數為116.5人，但到2023年已降至105.1人，回到自然性別比範圍（103~107）。 2000年代初仍高於110的數據，自2008年後逐漸穩定。

《經濟學人》在今年6月的報導中指出，全球部份地區首次出現「偏好女兒」現象，而韓國是典型代表。 原因包括性別角色觀念轉變、單身男性比例上升、社會對厭女文化的反思等。

此外，養老與照護需求也是重要因素。 韓國一項臨床護理研究顯示，在主要照顧失智老人的家庭成員中，82.4%為女性，其中「女兒」佔42.4%，而「兒子」僅佔15.2%。專家認為，這種趨勢不僅是觀念的轉換，更將影響低出生率與高齡化時代的家庭結構與照護文化。 過去「生兒子傳宗接代」的觀念逐漸被「女兒更能守護父母晚年」的信念取代。

韓國網友評論：

1. 為什麼要生氣啊？就算現在才開始女兒偏好上升，也算是好事吧。那些好像巴不得這篇新聞是假的、因此生氣罵人的人，不就是典型「南美豬」（對厭女男性的貶稱）嗎？ㅋㅋ

2. 可是住院需要照護的時候會找女兒，輪到分財產時卻還是先給兒子。所以我不確定他們是真的單純喜歡女兒，還是為了自己方便才覺得女兒好

3. 看那些把自己無法解決的欲望發洩到子女身上的留言，大概就明白了

4. 我不想生女兒，因為我看過也親身體驗過，身為女性很辛苦

5. 拜託一開始就不要有差別對待兒女的想法好嗎

6. 但如果是我養的話，我會想生女兒，雖然其實沒打算生

7. 我身邊有人生了女兒之後還會生第二胎，但第一胎是兒子的話就不生了，因為連一個都應付不了。所以有很多朋友會希望第一胎是女兒

8. 養兒子的難度極高，所以才會偏好女兒吧…再加上覺得女兒長大後至少會稍微照顧父母的期待心理ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

9. 得把兒子養得多糟才會變這樣…ㅋㅋ 青少年文化被搞爛都是大人的錯，光看網路社群就…呃

10. 我想知道我們國家女童性侵的統計數字

11. 現在雖然新聞說是偏好女兒，但實際出生性別比例並不是那樣，所以才會覺得好笑

12. 我想到的是，想生兒子的多半是單純因為喜愛那個存在本身；而想生女兒的，往往會先考慮一堆理由再決定（例如：覺得比較好養、長大後會更親近、愛撒嬌養起來有趣…）

13. 我爸媽也是，一聽我不結婚，就希望我能當「袋鼠族」養他們到老ㅋㅋㅋ還幻想要是我照顧他們，政府就會立法讓房子免稅過戶給我，真是可怕

14. 那些說什麼「養女兒有趣、打扮好玩」的人…十有八九會在短影片底下點讚那種「女兒感性所以比兒子更難養」的內容ㅜㅜ

15. 現在願意照顧父母的女兒們，真的經歷了所有性別歧視還要養家，超厲害

16. 這是把女兒當老年年金嗎…在這個當女人已經很辛苦的世界，還要負責照顧父母

17. 感覺就是以前一直「兒子兒子」地叫，等兒子長大不聯絡、不照顧了，才後悔沒有女兒

18. 因為生了女兒，她至少不會因為沒煎荷包蛋就打死父母吧

19. 現在媳婦不肯當免費勞工，只要有一點不滿就離婚，結果到八十歲還得給兒子做飯，所以才開始找女兒吧

20. 噁心，未來就是想讓女兒養自己

21. 說什麼「兒子因為存在本身就被愛」…這未免太極端受害妄想了吧；更大的原因是過去男性的經濟能力壓倒性高，所以為了老年生活才一定要兒子，但現在時代不同了啊…

22. 我也想生女兒，不是為了養老，就是想像朋友一樣好好養，養得漂漂亮亮的

23. 現在就算生了兒子，也會害怕長大變成那種韓男，所以自己也怕吧ㅋㅋ

原文：https://theqoo.net/square/3866664544

