【K社韩国小百科】韩国30年变迁：从重男轻女到「女儿更好」世界第一

韩国社会的生育观在过去30年间出现了戏剧性的转变。 从过去「一定要有儿子」的观念，如今已转变为「女儿更好」的比例位居全球首位。

根据国际民调机构 Gallup International 公布的最新调查（2024年10月至2025年2月，覆盖44个国家、共44,783名成年人），在被问及「如果只能生一个孩子，希望是什么性别」时，28%的韩国受访者选择「女儿」，比选择「儿子」的15% 高出10个百分点以上，超越日本、西班牙、菲律宾（各26%）与孟加拉（24%），成为全球「女儿偏好」比例最高的国家。

而在1992年同类调查中，高达58%的韩国人希望生儿子，仅10%希望生女儿。 短短30年间，性别偏好出现了完全逆转。 分年龄来看，只有60岁以上族群仍偏好儿子（23%）多於女儿（20%）; 而30至40岁女性中，近一半选择女儿，世代差异明显。 韩国研究机构在2024年6月的调查中也显示，62%的受访者同意「至少要有一个女儿」，而同意「至少要有一个儿子」的仅36%。



人口统计数据同样反映了这一变化。 统计厅资料显示，1990年韩国每100名女婴对应的男婴数为116.5人，但到2023年已降至105.1人，回到自然性别比范围（103~107）。 2000年代初仍高於110的数据，自2008年后逐渐稳定。

《经济学人》在今年6月的报导中指出，全球部份地区首次出现「偏好女儿」现象，而韩国是典型代表。 原因包括性别角色观念转变、单身男性比例上升、社会对厌女文化的反思等。

此外，养老与照护需求也是重要因素。 韩国一项临床护理研究显示，在主要照顾失智老人的家庭成员中，82.4%为女性，其中「女儿」占42.4%，而「儿子」仅占15.2%。专家认为，这种趋势不仅是观念的转换，更将影响低出生率与高龄化时代的家庭结构与照护文化。 过去「生儿子传宗接代」的观念逐渐被「女儿更能守护父母晚年」的信念取代。

