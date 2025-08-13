【韓網熱門】廉晶雅、車珠英、金惠奫攜手出演犯罪喜劇《LAND》 ！網嘆：完全不用擔心演技了

韓國影壇迎來一場充滿話題性的合作——廉晶雅、車珠英與金惠奫將共同出演由韓東旭執導的電影《LAND》（《랜드》），預計於年內開拍。 據電影界消息，三位女演員早在數月前便已積極考慮參演，經過多方協調後最終敲定加盟，並於12日正式進行劇本圍讀。

《LAND》是一部被稱為「劫案片」的犯罪劇情片，以一座因礦坑關閉而沒落、卻意外開設賭場的小鎮為背景，講述了三位各自背負人生苦衷的女性，策劃銀行搶劫後捲入連串事件的故事。 該片的特別之處在於，女性角色將成為故事核心，為觀眾帶來別具一格的觀影體驗。

角色設定也與演員本身十分契合：廉晶雅飾演為了人生最後一擊而籌劃搶劫的大姐「華淑」；車珠英飾演在各大賭場遊走、魅力四射的「春子」； 金惠奫則化身銀行職員、性格直爽聰慧的老么「度妍」。 三人將在片中上演既驚險又充滿張力的故事。這場匯聚三代女演員的合作，無論從題材、卡司還是時機上，都讓人對《LAND》充滿好奇與期待。

韓國網友評論：

1. 感覺會很好看，拜託一定要拍好啊

2. 瘋了，太喜歡了

3. 演技派盛宴

4. 三個人我都很有好感， 金惠奫在《坐推土機的少女》裡演得很好

5. 女性主演的片我就喜歡，而且全是我喜歡的演員，太讚了

6. 完全不用擔心演技，感覺會好看

7. 集合了演技很好的女演員，好耶

8. 看到「三個人一起搶銀行」那句我笑得更開心了，期待

9. 台詞咬字會讓我耳朵懷孕吧

10. 三個都是有好感的演員，好想快點看到，演技肯定炸裂

11. 瘋了，已經覺得好看了

12. 從大姐到老么，演員氣場慢慢柔和下來，這點超喜歡，哈哈哈哈

13. 全是女演員的群戲太棒了，三個都是我喜歡的演員，期待

14. 拜託劇本要好啊，拜託導演要優秀啊

15. 不用看就知道是演技派盛宴，非常期待

16. 我超愛劫案片，期待！！！

17. 陣容一看就超讚 無條件去看

18. 希望好好拍，千萬別突然讓她們和刑警談戀愛之類的

19. 怎麼全是我喜歡的女演員啊，哈哈哈，希望拍得好看，期待

20. 選角太完美了，久違的女性主演片，拜託一定要拍好

