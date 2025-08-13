梁铉锡与G-Dragon因涉嫌侵权而遭到起诉，警方已对 YG 进行了两次搜查！

YG总制作人梁铉锡、人气歌手 G-Dragon 被指未经授权复制 A 某歌曲，公司、音乐著作权协会遭两度搜查。外界关注警方是否会直接传唤两人亲自接受调查。

首尔麻浦警察署 12 日表示，根据作曲家 A 某去年 11 月提交的告诉状，近日对位於首尔麻浦区的 YG 娱乐办公室，以及位於江西区的韩国音乐著作权协会（KOMCA）进行了两次搜查。



警方已调查部分案件相关人士，并分两次搜查 YG 总部及韩国音乐著作权协会。目前警方正根据搜查获取的资料与证词展开调查。

去年，作曲家 A 某指控自己於 2001 年 1 月 1 日在韩国音乐著作权协会登记的《G-Dragon》，遭 G-Dragon 与梁铉锡等人未经授权复制，并改曲名后於 2009 年 4 月制作、发行，因此以侵犯著作权为由提出告诉。告诉状中除了 G-Dragon 与梁铉锡，还包括梁铉锡的亲弟弟、YG 代表梁珉锡，以及子公司 YG PLUS 的代表崔某等人。



据 A 某表示，该专辑於 2010 年以《Shine A Light》为名重新发行，涉事歌曲在专辑中以《My Age is 13+Storm+帅气绅士+G-Dragon》之名收录。

对此，YG 回应称：「2009 年在准备 G-Dragon 个人演唱会过程中，仅仅是因为将两首同名歌曲，在标注时混淆了，并不存在偷用或未经授权复制音源的事。」并否认了指控，另一边 G-Dragon 则尚未对此事作出回应。



该案件自告诉受理后，时隔约 9 个月进入强制调查阶段。随著调查结果出炉，未来是否会遭到起诉则受到关注。

