限定男團 ZEROBASEONE 明年1月不會解散而是延長活動？經紀公司：繼續討論中！

限定男團 ZEROBASEONE 的合約本來是明年1月到期，目前正在討論是否延長！

今日（12）據多位歌謠界相關人士透露，ZEROBASEONE 與部分經紀公司及成員就延長活動達成協議，目前已進入細節調整階段，不久將結束討論，正式發表。

隨後，經紀公司 WAKEONE 也回應：「我們高度評價了 ZEROBASEONE 的潛力和成長可能性。因此從今年年初開始，各成員的經紀公司一直在討論是否延長組合活動時間。」



ZEROBASEONE 通過 Mnet 男子組合生存戰《BOYS PLANET》於2023年7月10日正式出道，從第一張迷你專輯《YOUTH IN THE SHADE》開始，5張專輯都售出100萬張以上，創下「連續5次百萬銷量」記錄的 ZEROBASEONE 將於9月1日攜首張正規專輯《NEVER SAY NEVER》回歸。



接下來他們將展開《 2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR HERE&NOW》第二輪巡迴演唱會，10月3日至5日在首爾、10月18日在曼谷、10月29日至30日在埼玉、11月8日在吉隆坡、11月15日在新加坡、12月6日在臺北、12月20日至21日在香港等7個地區共舉行11場演出。

