【韓網熱門】ENHYPEN周邊醜到粉絲直吐槽：這是狗玩具嗎？

男團ENHYPEN推出的一系列周邊看得粉絲們倒抽一口氣！

하 빌리프랩 미감 진짜 줘도 가질까 말까임 pic.twitter.com/VeZxBikIHB — ㅉ!ㅇ (@jangu2_) August 11, 2025

韓國網友評論：

1. 不誇張，真長得跟我家狗玩的玩具一樣，這竟然是偶像周邊

2. HYBE 旗下偶像角色都很多很可愛的，可以參考一下再做啊ᄏ

3. 哇，就算 500 塊我也不買

4. 應援棒震撼...

5. 狗狗的吱吱叫玩具...

6. 真的不是在挑釁嗎？

7. 明明賣娃娃周邊就能撈錢，開巡演卻不做周邊生意，真搞不懂

8. 比大創 1,000塊的東西還爛

9. 居然能醜成這樣

10. 感覺就是大創的甜點娃娃鑰匙圈... 這什麼東西ᅲ

11. 沒有設計師嗎？

12. 真的覺得狗狗玩具質感都比這好，粉絲在他們眼裡算什麼？

13. 我怎麼覺得還行，與其明星氣質差到小醜水平，不如這樣算了

14. 沒有眼鼻嘴嗎???

15. 不是大公司嗎？ 怎麼品質這麼差????

16. 不買就好了，但他們好像根本沒考慮庫存問題ᄏᄏᄏ

17. 真不是從大創搬來的嗎？

18. 看同公司出的娃娃，感覺也不是做不出好的啊...

19. 是不是懶得請設計師，直接從哪裡偷了圖案來用啊

20. 不是啊，既然是娃娃，至少應該做成角色造型才對吧

21. BELIFT LAB為什麼這樣對 ENHYPEN？ 每次出的東西都沒有誠意

22. 要賣給粉絲的話，就應該做成成員娃娃才會有人買，為什麼是甜點娃娃啊

