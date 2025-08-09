PLAVE回顧自己的bubble問候，真的太害羞啦：「一天的尾聲，與老婆共度」、「幹嘛吃醋，我是你的啊」

節目組封虛擬男團 PLAVE 是「泡泡界（bubble）出了名的撩人大師們！」，一起來看看五位成員們過往發過的訊息吧！

高人氣虛擬男團 PLAVE 出演了由i-dle舒華主持的網路節目《鑑定師》，幾人一起回顧當年發過的bubble（泡泡）問候，反應相當熱烈～！

由隊長藝俊開頭：「一天的尾聲，與老婆共度。」第一句就非常甜蜜啊～～～。



諾亞用出道初期的迷人聲音說道：「我無法用言語形容，反正就是很愛你。」



斑比簡短有力且殺傷力十足：「幹嘛吃醋，我是你的啊。」旁邊的人聽完都忍不住尖叫！！！



銀虎的泡泡數量例句則是特別多：

「只是想叫你一聲。我想你了，寶貝。想念不需要任何理由啊。」

「哎呀～真可愛，我果然是天底下最幸運的傢伙！」

「今天在夢裡見到你，醒來之後並就會好了。你也要夢到我哦，晚安。」



河玟的內容，相當真誠，充滿希望：「我們PLAVE會以耀眼的面貌回報大家，希望PLLI們在各自的人生中，也能始終保持開朗，充滿笑容！」



▼成員們回看自己的bubble問候（泡泡問候），影片定位在13:54。



