PLAVE回顾自己的bubble问候，真的太害羞啦：「一天的尾声，与老婆共度」、「干嘛吃醋，我是你的啊」

节目组封虚拟男团 PLAVE 是「泡泡界（bubble）出了名的撩人大师们！」，一起来看看五位成员们过往发过的讯息吧！

高人气虚拟男团 PLAVE 出演了由i-dle舒华主持的网路节目《鉴定师》，几人一起回顾当年发过的bubble（泡泡）问候，反应相当热烈～！

由队长艺俊开头：「一天的尾声，与老婆共度。」第一句就非常甜蜜啊～～～。



诺亚用出道初期的迷人声音说道：「我无法用言语形容，反正就是很爱你。」



斑比简短有力且杀伤力十足：「干嘛吃醋，我是你的啊。」旁边的人听完都忍不住尖叫！！！



银虎的泡泡数量例句则是特别多：

「只是想叫你一声。我想你了，宝贝。想念不需要任何理由啊。」

「哎呀～真可爱，我果然是天底下最幸运的家伙！」

「今天在梦里见到你，醒来之后并就会好了。你也要梦到我哦，晚安。」



河玟的内容，相当真诚，充满希望：「我们PLAVE会以耀眼的面貌回报大家，希望PLLI们在各自的人生中，也能始终保持开朗，充满笑容！」



▼成员们回看自己的bubble问候（泡泡问候），影片定位在13:54。



