亞洲Hip Hop女王CHANMINA載譽回歸再登香港舞台！ 《AREA OF DIAMOND3》為亞洲巡演第一站（香港站）

亞洲Hip Hop女王CHANMINA載譽回歸再登香港舞台！《AREA OF DIAMOND3》亞洲巡演第一站（香港站）引爆港迷熱情

未來文化、摩登天空日本及中逸資本聯辦及隆重宣佈，日本新生代現象級DIVA、日韓混血HipHop女王CHANMINA將繼去年3月後，再次登陸香港，帶來其《AREA OF DIAMOND3》亞洲巡演香港站！這場備受期待的演出將於2025年9月3日（星期三）晚上8時在PORTAL（香港新蒲崗彩虹道212號The Burrow 1樓及2樓）震撼開唱。票價全場企位 HKD 888，每一張票可加購HKD 400升級VIP享有福利。

升級VIP享有福利：

1. 尊享優先入場

2. 香港演唱會海報*電簽

3. 10：1 合影

4. VIP Pass一個

聚光燈下，真實無畏的Hip Hop靈魂

1998年出生於韓國與日本混血家庭的CHANMINA，從小在韓國、日本、美國三地生活，培養出獨特的全球視野與音樂感性。她的音樂不僅是旋律，更是她真實人生的寫照——從童年因混血身份遭受霸凌的傷痛，到將憤怒與困惑化為創作的力量，CHANMINA用音樂訴說自我認同與堅韌的故事，成為Z世代的精神圖騰。

17歲時，她在日本高中生Rap Battle比賽中脫穎而出，憑藉犀利的歌詞與無畏的態度迅速走紅。2017年以首張專輯《未成年 (Miseinen)》正式出道，其中的單曲《LADY》直面女性在社會中的刻板期待，展現了她對性別議題的深刻洞察。她的音樂不僅限於Hip Hop，更融合了流行、R&B等多種元素，作品在YouTube累積超過8億次播放，日本各大串流平台總播放量突破10億，奠定了她在亞洲樂壇的現象級地位。

撕碎枷鎖，用音樂定義自我

CHANMINA的魅力在於她的全能——從作詞、作曲、編曲到編舞、製作，她幾乎一手包辦，將個人經歷融入每首作品，帶來直抵人心的共鳴。2021年的單曲《美人 (Bijin)》成為她的代表作之一，歌曲以強烈的說唱回擊對外貌的偏見與攻擊。2023年，她在橫濱萬人舞台上親手卸下妝容，以素顏面對觀眾，伴隨著「look at this」的吶喊，向世人展示「美」無需被定義的無畏姿態。這一刻，不僅震撼全場，更激勵無數人擁抱真實自我。

2024年8月推出的新歌《NG》延續了她的鋒芒，直指網路暴力與刻板標準的荒謬。作為她首次擔任製作人的選秀節目《No No Girls》的主題曲，這首歌以「No FAKE (保持真實)」、「No LAZ E(比任何人都努力)」、「No HATE (不要否定自己)」的三大原則，鼓勵年輕女性在否定與壓力中昂首前行。CHANMINA以自身經歷為例，曾因外貌與聲音被否定、懷著女團夢卻未能實現，如今她用音樂與行動證明：每個人都有成為「藝術品」的可能。

全球影響力，引領Z世代風潮

CHANMINA的影響力早已跨越日本國界。2022年，她發布首支全韓語單曲《Don't go (feat.ASH ISLAND)》，MV全數在韓國拍攝，展現她對韓國根源的致敬。2024年，她與韓國歌手ASH ISLAND合作新曲《20》，並宣佈與其結婚及懷孕喜訊，引發全球粉絲熱議。此外，她與國際巨星如Rina Sawayama、Saweetie、TAEYEON及B.I的合作，更鞏固了她在全球樂壇的地位。

作為時尚界的寵兒，CHANMINA屢獲Chanel、Versace、Diesel等品牌的青睞，成為品牌大使，並頻頻登上時尚雜誌封面。她在網絡的影響力同樣驚人，Instagram粉絲超過147萬，YouTube訂閱者達147萬，TikTok更以真性情獲得逾100萬粉絲追隨。

《AREA OF DIAMOND3》香港站：不容錯過的震撼舞台

繼2023年在韓國、香港、台灣成功舉辦首次海外獨立演出後，CHANMINA的《AREA OF DIAMOND3》亞洲巡演將再度席捲香港！於這場演唱會中，粉絲將有機會近距離感受她的現場魅力——從震撼的說唱、動感的編舞，到直擊心靈的歌詞，每一刻都將充滿能量與感動。無論是《美人》的挑釁吶喊、《NG》的無畏宣言，還是《Never Grow Up》的情感共鳴，CHANMINA將用她的音樂，帶領港迷走進她的「鑽石領域」。

票務詳情

CHANMINA《AREA OF DIAMOND3》香港站

日期：2025年9月3日（星期三）

時間：晚上8時

地點：PORTAL（香港新蒲崗彩虹道212號The Burrow 1樓及2樓）

門票：全場企位HKD 888（全企位），每一張票可加購HKD 400升級VIP享有福利。

主辦：未來文化、摩登天空日本、中逸資本

門票將於2025年8月8日（星期五）上午11時起透過KKTIX kktix.com公開發售

