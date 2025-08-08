廉晶雅、朴海俊主演治癒系韓劇《初次，為了愛》首播收視奪下同時段冠軍！劇情＋演員演技都獲好評

廉晶雅、朴海俊（朴解浚）、崔允智、金旻奎主演的《初次，為了愛》作爲適合夏天的治癒電視劇獲得熱烈的反響，小編也是打開後就停不下來！來跟大家分享5個小看點，還沒追劇的趕緊打開啦！

收視奪同時段一位

《初次，為了愛》講述意外迎來人生第二幕的單親媽媽李智安（廉晶雅 飾）和醫學院女兒李曉利（崔允智 飾），決定活在今天的幸福中而不是明天，因此遇到不是結束而是全新的「初戀」故事。首播兩集順利開局，全國家庭收視平均為3.8%，最高4.5%，首都圈收視平均為3.5%，最高4.3%，奪同時段收視一位。



劇情＋演員演技獲好評

第1集中，李智安雖然找到離家出走女兒，但...曉利對她坦言自己被診斷爲腦瘤，給觀眾帶來衝擊。李智安之後平靜地向好友金善映（金善映 飾）傳達女兒與病魔作鬥爭的消息，金善映代替李智安在地上滾來滾去哭泣的樣子，讓人不禁流下眼淚。播出後，觀眾也紛紛給予：「演員們的演技果然很棒」、「因爲是母女的故事，所以更加關注」、「因為廉晶雅和金善映的演技哽咽了」、「希望有好的結局」等好評。



實力派演員廉晶雅、朴海俊之間的關係備受關注

演技派的廉晶雅、朴海俊作為主演，但...他們不是飾演夫妻（都是單親家長），想必大家都很好奇他們的關係吧！劇情也很快速地揭曉兩人的關係，李智安到青海找女兒時，結果最先見到的竟然是初戀柳正錫（朴海俊 飾），彷彿再現被他迷住的初次見面一樣，從當時的少年少女到中年成人，他們的重逢充滿激動和浪漫，之後會有麽樣的發展？也令人期待！



崔允智首次擔任主演，展現壓倒性的存在感

崔允智飾演的李曉利在其他人面前是明朗、充滿活力的樣子，但對媽媽卻是無限冷靜和冰冷，散發出冷暖的魅力。發現自己生病後到向媽媽坦承很痛苦的過程，細膩的感情線，讓人留下深刻的印象。這也是崔允智首次擔任主演，前陣子有出演《機智住院醫生生活》，與高允貞有對手戲的新任護理師！



金旻奎一登場，立即搶奪觀眾視線

金旻奎飾演柳正錫的兒子柳寶賢，是一個青春陽光的青年農夫（怎麼有這麼帥的農夫啦～），他與李曉利命運般初次見面後，兩人之間瀰漫著微妙的氛圍，刺激觀眾的好奇心。大家也可以去看金旻奎的另一部作品《清潭國際高等學校2》，他飾演犀利、冷嘲熱諷的「車振旭」與這次溫暖又親切的「柳寶賢」有著超反差啊 XD 他細膩表現力和傳達力，讓人期待之後的敘事！





在第2集尾聲，李智安從黃班長那裡得到的房地產登記，雖然那棟房子被柳正錫稱為鬼屋，但她想到女兒的夢想之家，想起在那裡燦爛微笑的曉利，眼神比任何時候都閃亮，所以...柳正錫會她們設計房子嗎？《初次，為了愛》逢星期一、二深夜上架，香港觀眾可以一起收看《清潭國際高等學校2》和韓綜《真正不錯的人》、《大逃脫：The Story》 。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞