金炳萬承認與準新娘有2名私生子！「與前妻婚姻關係破裂後生下的子女」兩人將在下月舉行婚禮！

笑星金炳萬承認與準新娘有兩個子女，並捲入與領養女兒的法律鬥爭。

據演藝界透露，金炳萬前妻的女兒A某以金炳萬和前妻維持婚姻關係期間與其他女性生下的子女爲由，向首爾家庭法院提起確認親生子女關係的訴訟。據悉，A某主張：「金炳萬在與自己的親生母親離婚之前生下私生子，因爲存在繼承等利害關係，所以請下達基因檢測命令，以便確認兩個孩子是否是親生子。」

對此，金炳萬的經紀公司 Sky Turtle 承認：「金炳萬與前妻B某婚姻關係破裂後，和現在的準新娘生下兩個子女。」兩人將在下月20日舉行婚禮，綜藝《朝鮮情聖》的出演也在討論中。



金炳萬在2010年與比自己大7歲的非藝人女性B某登記結婚時，並將B某和前夫生下的女兒A某領養爲親養子（친양자）。之後金炳萬與B某分居10多年，兩人在2023年離婚，金炳萬曾三次對成人A某提起放棄領養訴訟（파양 소송），但是被駁回兩次。



消息一公開引發韓網震驚，韓網友：「A某也厚臉皮啊！到現在爲止用金炳萬的錢過上了好日子」、「電視劇寫成這樣也會挨罵的...」、「金炳萬也太過分了，早早整理多好啊，私生子都不知道孩子幾歲了，還那樣到生兩個孩子爲止，給雙方帶來傷害嗎」、「分居10年？ 爲什麼不離婚呢」、「人生真是複雜啊」、「被爸爸拋棄兩次的孩子好可憐」、「領養親養子意味著要把我當成自己的孩子... 你們離婚了就要拋棄孩子嗎」、「23年離婚，這麼快就生了兩個孩子？」、「領養了就要承擔責任」、「不要和老婆一起出演綜藝了！明明是出軌了，還想出演什麼綜藝啊」、「真是即興生活啊」等等。

