TWICE第四位solo出道的成員：彩瑛，確定將於 9 月 12 日單獨發歌，風格引發大眾好奇

JYP 娛樂透過 TWICE 官方 SNS 頻道公開了包含工作過程的短影音內容，並宣布彩瑛的 Solo 出道消息。繼娜璉、志效、子瑜之後，彩瑛將成為 TWICE 第四位 Solo 的成員，展現活潑鮮明的個人魅力。

工作花絮影片中，可以看到彩瑛專注錄音、與日本流行樂團 Gliiico 開會，以及隨性跟著節奏彈鋼琴的畫面，令外界對「Solo 歌手彩瑛」更加期待。此外，她在可愛插畫旁寫下「安溶？」（안뇽?）的俏皮問候，也展現了她獨特又古靈精怪的一面。彩瑛平時擁有如同「牙鑽」（투스젬）般大膽的造型風格，以及繪畫的興趣，令人好奇她會透過 Solo 專輯帶來什麼樣的音樂作品。

▼【影片】彩瑛solo準備花絮：將於9月12日韓國時間下午1點以個人身分出道。

值得一提的是，彩瑛近日與定延、志效共同參與熱門 Netflix 動畫《Kpop 獵魔女團》的原聲帶（OST）演唱，以獨具魅力的嗓音俘獲海內外粉絲的心。在全球粉絲的高度關注下，關於彩瑛 Solo 專輯的更多資訊將陸續透過 TWICE 官方 SNS 陸續公開。



另一方面，TWICE 正在全球舞台上持續活躍，鞏固「全球頂尖女團」的地位。她們在 7 月發行的正規四輯《THIS IS FOR》中展現了更為多元的音樂世界觀，並於同月展開與新專同名的世界巡演，帶來創新進化的 360 度舞台演出。8 月則以華麗的舞台成為世界級音樂節「Lollapalooza Chicago」的壓軸表演，掀起熱烈話題。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞