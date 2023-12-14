2023年最閃耀的綜藝放送人：劉在錫斷層式第一，17年裡只輸給這兩個人過

劉在錫被稱為「國民MC」不是沒有原因的！

日前，韓國蓋洛普（Gallup）公開了「2023年你覺得最活躍的綜藝放送人&諧星是誰」的問卷調查結果，評選出了「2023年最閃耀綜藝放送人&諧星」榜單。 蓋洛普於11月2日-12月4日在全韓國（濟州島除外）進行了此問卷調查，共有1769名年滿13歲的民眾參與。 劉在錫憑藉41.3%的得票率斷層第一，排在第二名的則是姜鎬童（14.4%），第三名則是朴娜勑（11.6%）。申東燁（11.1%）、全炫茂（6.8%）、卓在勳（5.5%）、李敬揆（4.5%）、旗安84（4.2%）、李壽根（3.8%）和金俊昊等分列第4-10位。



你以為劉在錫只是今年的冠軍？綜觀2007年至今的榜單，劉在錫也只是錯失了2010年和2011年的第一名，分別輸給了姜鎬童和金炳萬，但依舊以逼近第一名的的得票率位居第二，其餘15年全都以斷層式得票率穩居冠軍，甚至有5年的支持率超過了50%，難怪有資格被稱「國民MC」。



劉在錫手握《Running Man》、《劉Quiz On The Block》、《玩什麼好呢》、《藉口Go》等多個超人氣綜藝節目，憑藉老練的主持風格和幽默感牢牢抓住了觀眾的胃口。 節目上的劉在錫遊刃有餘，現實生活中的他則低調謙卑，美談不斷，熱衷慈善事業，每次發生災難或遇到弱勢群體，劉在錫總是在第一時間伸出援手。

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