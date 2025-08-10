金炳萬棄養前妻女兒，勝訴關鍵曝光：養女夥同母親誣告家暴，構成不孝行為

諧星金炳萬先後三次提出解除與前妻女兒的收養關係，最近終於獲得法院支持。 隨著案件細節曝光，韓網友收回先前對前妻女兒的同情，轉為慶幸金炳萬逃離「魔窟」。

8日，首爾家庭法院對金炳萬向A某提起的解除收養訴訟作出判決，裁定解除養父與親養子關係。

韓國現行《民法》對親養子的解除收養條件規定非常嚴格，不承認協議解除收養，只承認經由法院判決解除收養。 理由僅限於兩種情況： 養父母虐待或遺棄親養子、或其他嚴重損害其福利的情況; 以及親養子對養父母有不孝行為（悖倫行為），導致無法維持收養關係的情況。

離婚訴訟期間，前妻曾對金炳萬提出家暴、性侵等多項指控，爆料稱：「女兒有一次睡醒後，看見媽媽正在被打，一度用了全身去阻擋。」對此，金炳萬方面反駁稱，前妻所指稱的那段時間裡金炳萬人在海外，側面佐證了夫妻之間缺乏交流的事實，前妻所提出的指控也被證實皆為誣告。



而前妻的女兒當時作證稱親眼目睹金炳萬對媽媽施暴、且曾試圖阻止暴行，相當於做假證誣告，因此被法院認定符合不孝行為、存在「悖倫關係」，判決準許解除收養。

金炳萬於2011年與大他7歲的妻子登記結婚，並收養了前妻與前夫所生的女兒A某作為親養子。 在長期分居後，金炳萬於2020年提出離婚訴訟，2023年最終確定離婚。 前妻在婚姻存續期間為金炳萬購買了24份人壽保險，受益人皆為前妻和前妻的女兒，而金炳萬直到離婚訴訟期間才得知該事實。

此外，金炳萬將於9月再婚，承認已有兩名親生子女，但否認是婚外所生，強調「是在婚姻破裂之後認識準新娘並有了孩子」。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究