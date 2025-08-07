PURPLE KISS 解散前的最後海外巡演開始：將與日本粉絲共度回憶時光，令人不捨

女團 PURPLE KISS 即將與日本粉絲 FLOERRY（官方粉絲名）留下最後的珍貴回憶，釋出了最後的計劃。

官方宣布，PURPLE KISS 將於下個月 13 日在日本川崎 Supernova 舉行世界巡演《A Violet to Remember》日本場，為這段旅程畫下美麗句點。

公開的海報中，成員們各自手持不同花朵，象徵著六人六色的魅力，共同組成一束花束，預告即將展現的多樣風采。巡演名稱也與她們的出道專輯《INTO VIOLET》相呼應，預計透過演出將紫色能量深植粉絲心中。



PURPLE KISS 上個月發行第二張單曲專輯《I Miss My...》，以更細膩的情感線描繪對幸福的渴望與懷念，展現更加成熟的面貌。

這次巡演也將成為她們最後的團體活動。所屬公司 RBW 已於 4 日正式公告：「PURPLE KISS 將於今年 11 月結束活動，我們將支持成員們各自的夢想與未來。」解散前，她們也將如期完成既定行程。本月底將推出英文專輯，接續展開日本宣傳、美洲巡演，以及韓國的最終演唱會。



PURPLE KISS 是於 2021 年出道的六人女團，成員包括羅高恩、Dosie、Ireh、Yuki、Chaein 與 SWAN，前成員朴志殷於 2022 年退出。出道至今，她們嘗試了殭屍、女巫、怪咖等各種風格的概念，留下鮮明印象，也積極參與音樂與舞蹈創作，是兼具實力與創意的團體。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞