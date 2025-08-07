PURPLE KISS 解散前的最后海外巡演开始：将与日本粉丝共度回忆时光，令人不舍

女团 PURPLE KISS 即将与日本粉丝 FLOERRY（官方粉丝名）留下最后的珍贵回忆，释出了最后的计划。

官方宣布，PURPLE KISS 将於下个月 13 日在日本川崎 Supernova 举行世界巡演《A Violet to Remember》日本场，为这段旅程画下美丽句点。

公开的海报中，成员们各自手持不同花朵，象徵著六人六色的魅力，共同组成一束花束，预告即将展现的多样风采。巡演名称也与她们的出道专辑《INTO VIOLET》相呼应，预计透过演出将紫色能量深植粉丝心中。



PURPLE KISS 上个月发行第二张单曲专辑《I Miss My...》，以更细腻的情感线描绘对幸福的渴望与怀念，展现更加成熟的面貌。

这次巡演也将成为她们最后的团体活动。所属公司 RBW 已於 4 日正式公告：「PURPLE KISS 将於今年 11 月结束活动，我们将支持成员们各自的梦想与未来。」解散前，她们也将如期完成既定行程。本月底将推出英文专辑，接续展开日本宣传、美洲巡演，以及韩国的最终演唱会。



PURPLE KISS 是於 2021 年出道的六人女团，成员包括罗高恩、Dosie、Ireh、Yuki、Chaein 与 SWAN，前成员朴志殷於 2022 年退出。出道至今，她们尝试了僵尸、女巫、怪咖等各种风格的概念，留下鲜明印象，也积极参与音乐与舞蹈创作，是兼具实力与创意的团体。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻