女團競演節目《Queendom Puzzle》今晚首播！將參賽者「照軍人分階級」已惹議，網友大罵垃圾

Mnet推出的女團競演節目《Queendom》全新系列《Queendom Puzzle》將在今晚（13）首播，而《Queendom Puzzle》早前已釋出首集先公開內容引發負面議論。

先公開內容長達58分鐘近1小時，內容從參賽者們依序進場入座開始，依序為Lovelyz出身Kei、woo!ah Nana & Wooyeon、AOA出身到婲（原澯美）、LABOUM出身海仁、CLC出身睿恩、Weki Meki Elly、H1-KEY RIINA & HWISEO、IZ*ONE出身李彩演、Weeekly 受珍 & 昭垠 & Zoa & Jihan、Cherry Bullet彩麟&紫蘿&智媛、Rocket Punch Juri（Yeonhee & Suyun因行程缺席）、LIGHTSUM相雅、PURPLE KISS Yuki、NMB48出身Miru、TripleS 知禹&舒姸、BNK48出身Fye（Fyeqoodgurl）、MOMOLAND出身JooE、宇宙少女夏天。

共28位參賽者，各個入場時會有指標指示坐位，坐位高低不同分四個區域，待MC太妍出場才解釋用意，原來高低不同是指「在K-POP史的成績單」，取決於音樂節目一位次數（50%）、專輯最高初動銷售量（50%）。28位參賽者，如軍人般「分階級」，階級高至低如下：

一軍：Lovelyz出身Kei、AOA出身到婲、IZ*ONE出身李彩演、MOMOLAND出身JooE、宇宙少女夏天。

二軍：LABOUM海仁、CLC出身睿恩、Weeekly 受珍 & 昭垠 & Zoa & Jihan、PURPLE KISS Yuki。

三軍：Cherry Bullet彩麟&紫蘿&智媛、Rocket Punch Juri & Yeonhee & Suyun、TripleS 知禹&舒姸。

四軍：woo!ah Nana & Wooyeon、Weki Meki Elly、H1-KEY RIINA & HWISEO、LIGHTSUM相雅、NMB48出身Miru、NMB48出身Miru 、BNK48出身Fye。

以K-POP史成績為標準之外，參賽者還須現場表演並各自評分，決定「升級」或「降級」。AOA到婲表演出了差錯整體並不理想，獲得一半以上降級燈；H1-KEY RIINA除了跳自家歌曲也跳Twice娜璉〈POP!〉，用兩首歌反差展現反轉魅力，可惜中途一度走音；Weeekly Jihan和RIINA撞歌，Jihan相較之下反響好非常很多。

▼先公開內容



對於Mnet來說，參賽者初登場就「分級」，在一般競演節目如《Produce》系列或《Planet》系列可說是必備的，但《Queendom Puzzle》參賽者是已出道的團體成員，用實際出道後的團體成績作為分級，未免讓觀眾覺得太過血淋淋且不公平，因為出道年次各有不同，日本籍的Miru 和泰國籍的Fye又因為沒有在韓國出道，「成績單」可謂空白。

韓國網友大罵「Mnet的膚淺真的是一點都去不掉」、「Mnet垃圾電視台」、「什麼啊Mnet太沒禮貌了，瘋了」、「用一組、二組就好，非得用那種詞，你們這些壞人」、「Mnet特有的膚淺感真是絕了」、「這個要完蛋了」、「Mnet真的是想讓K-POP未來消失的K-POP弊端」、「製作組真是惡魔」、「太像搞惡鬥了」、「一軍二軍是在打棒球嗎」、「誰的腦袋想出來的，不是瘋了嗎」……等等。

《Queendom Puzzle》播出前就已惹出爭議，不曉得實際播出收視率與熱度會如何，《Queendom Puzzle》今晚開始，每週二韓國時間晚間10點於Mnet首播。



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