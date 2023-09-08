RBW bubble（泡泡）突然宣布停止服務，偶像本人也喊：「bubble不能消失ㅠㅠ」

Bubble（泡泡）是一款讓偶像與粉絲能更頻繁互動的應用程式，相當受粉絲歡迎，甚至有人笑稱是「李秀滿最偉大的發明」、「SM娛樂代表作」（因為是SM娛樂旗下公司所開發），除了SM娛樂本身藝人使用之外，各大經紀公司如Jellyfish、JYP等等都加入，而繼去年12月底FNC娛樂結束Bubble服務之後，輪到RBW娛樂要終止服務了。

*相關介紹：‎追星必備神器值得擁有！和愛豆一對一聊天，是被特別對待的幸福感XD（編按：官方介紹說是1對1，但藝人其實是群發XD 不過被翻牌就很開心!!!）

昨（7）日傳來壞消息，RBW bubble（bubble for RBW）程式跳出通知，通知用戶們程式將在韓國時間10月13日正式關閉，直至正式關閉都無法再購買或續訂，自動續訂的設定也會取消。



RBW bubble關閉會影響MAMAMOO+、ONEUS、ONEWE、PURPLE KISS的粉絲，粉絲們很難接受，紛紛在社群網站抱怨RBW很不會想、不明白bubble是對粉絲多好的程式，而且突然終止服務，無法續訂的粉絲就會有「空窗期」，接下來都不能再和偶像聊天了。



「bubble 終止」一度登上昨日的Twitter流行趨勢（熱門關鍵字），其中也有Twitter網友忍不住貼出和偶像的對話，例如：PURPLE KISS 毛利小雪（Yuki）也不清楚bubble要關了，說很震驚且喊著不要消失、很傷心；ONEUS XION亦說這讓喜愛bubble的他很憂鬱。



당사자들도 모르는 버블 종료… 이게 대체 무슨 일인지? pic.twitter.com/XEwjtVKGBv — 히머! (@H1MEK1SS) September 7, 2023

Bruh cancelling rbw bubble is so unfair even Xion is sad pic.twitter.com/JvWvwcT3iv — (@yongcore_) September 7, 2023

RBW bubble關閉，有粉絲認為RBW只是和廠商合約到期不續約了，不過開始擔心RBW旗下的WM娛樂會隨之受到影響。



RBW 버블 서비스 개시일이 2021.10.07인데 수발신 서비스 종료일이 10월 6일인 거 보니 2년 계약이고 연장을 안 했나봄... 계약일 딱 채우고 종료하는 거 같은데... WM은 어떻게 될지 모르겠음... pic.twitter.com/K6qcvE1Az9 — (@CHCH_uu) September 7, 2023

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