RBW bubble（泡泡）突然宣布停止服務，偶像本人也喊：「bubble不能消失ㅠㅠ」

Bubble(泡泡)是一款讓偶像與粉絲能更頻繁互動的應用程式,相當受粉絲歡迎,甚至有人笑稱是「李秀滿最偉大的發明」、「SM娛樂代表作」(因為是SM娛樂旗下公司所開發),除了SM娛樂本身藝人使用之外,各大經紀公司如Jellyfish、JYP等等都加入,而繼去年12月底FNC娛樂結束Bubble服務之後,輪到RBW娛樂要終止服務了。

*相關介紹:‎追星必備神器值得擁有!和愛豆一對一聊天,是被特別對待的幸福感XD(編按:官方介紹說是1對1,但藝人其實是群發XD 不過被翻牌就很開心!!!)

昨(7)日傳來壞消息,RBW bubble(bubble for RBW)程式跳出通知,通知用戶們程式將在韓國時間10月13日正式關閉,直至正式關閉都無法再購買或續訂,自動續訂的設定也會取消。



RBW bubble關閉會影響MAMAMOO+、ONEUS、ONEWE、PURPLE KISS的粉絲,粉絲們很難接受,紛紛在社群網站抱怨RBW很不會想、不明白bubble是對粉絲多好的程式,而且突然終止服務,無法續訂的粉絲就會有「空窗期」,接下來都不能再和偶像聊天了。



「bubble 終止」一度登上昨日的Twitter流行趨勢(熱門關鍵字),其中也有Twitter網友忍不住貼出和偶像的對話,例如:PURPLE KISS 毛利小雪(Yuki)也不清楚bubble要關了,說很震驚且喊著不要消失、很傷心;ONEUS XION亦說這讓喜愛bubble的他很憂鬱。



Bruh cancelling rbw bubble is so unfair even Xion is sad pic.twitter.com/JvWvwcT3iv