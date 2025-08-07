BoA因GOT the beat被罵慘！遭群嘲「大齡女團夢犧牲晚輩」，時隔3年喊冤：「拒絕多次、很受傷」

歌手BoA曾在2022年與同公司師妹組成企劃女團GOT the beat，成員包括少女時代的太妍和孝淵、Red Velvet的Seulgi和Wendy，以及aespa的Karina和Winter。 豈料這一企劃竟害她被網友攻擊，明明付出了努力卻只獲得受傷。

BoA近日做客孝淵網綜《請吃飯的孝淵前輩》，聊到因為GOT the beat而起的誤會。 孝淵表示少女時代活動時期就聽聞BoA想嘗試女團活動，但BoA心有餘悸地表示還是不要了，不僅有不習慣隊形變換的原因，更因為精神層面的壓力：「很多人以為GOT the beat是因為我而誕生的。 真的不是這樣，我也說了很多次不想做，一直在逃跑！」



GOT the beat是SM娛樂《Girls On Top》企劃推出的第一組女團，發型了兩張專輯、出演打歌節目和SMTOWN家族演唱會，並在2023年第32屆首爾歌謠大賞獲得本賞。 然而，期間一直有人詆毀這個團是為BoA而打造，真實目的在於滿足BoA的女團夢、C位夢，還說是BoA本人提出的企劃，絲毫不顧慮她已年近40。 （*BoA生於1986年，2022年只有36歲。 ）

更可怕的是，這些惡評者裡不乏合作晚輩女偶像的偏激粉絲，聲稱晚輩們為了滿足BoA的女團夢而遭到利用，歌詞和成績差強人意也全都算在身為理事的BoA頭上。



然而實際上，BoA本人對這一項目十分抗拒，甚至傳了簡訊說自己不适合參與這一項目，可惜外界並不知情。 眾多惡意留言令BoA左右為難，十分受傷：「付出了努力只換來被罵... 我想給大家看到好的模樣，所以也非常緊張。」首次吐露心聲讓網友十分心疼。



此外，BoA於8月4日發行了第11張正規專輯《Crazier》，金髮造型和前衛音樂風格獲得眾多好評。



