「率善CP」售後！金惠奫給邊佑錫新劇《21世紀大君夫人》送咖啡應援車，貼心叮囑「要兩個反光板」

邊佑錫和金惠奫去年憑藉劇集《背著善宰跑》引發巨大反響，最近邊佑錫開始拍攝新劇《21世紀大君夫人》，在IG分享了金惠奫送來的應援咖啡車。

金惠奫在咖啡車的立牌和橫幅裡寫道：「為電視劇《21世紀大君夫人》和邊佑錫演員應援！請大家好好享用，幫佑錫歐巴準備兩個反光板喔。」邊佑錫將咖啡車照片PO到IG限動，標註了金惠奫的IG帳號，寫道：「謝謝你~噢耶，兩個反光板。」



邊佑錫和金惠奫在《背著善宰跑》分別飾演男主角「柳善宰」和「任率（任素）」，跨越時間的純愛故事讓各國觀眾沉醉不已，兩位演員的CP感更獲得一致好評，在第15屆韓國電視劇節、第9屆亞洲明星盛典、第10屆APAN Star Awards等多個頒獎禮斬獲「最佳情侶獎」。







此外還有多個邊佑錫粉絲會也送來應援咖啡車和餐車，邊佑錫也一一拍照分享表達感謝。











另一方面，邊佑錫目前正與IU（李知恩）共同拍攝電視劇《21世紀大君夫人》。 該劇以21世紀立憲君主制的韓國為背景，講述了擁有一切、卻因身份只是「平民」而煩惱的財閥女子，以及身為國王之子、卻什麼都無法擁有的男子，上演一段突破身份界限的愛情故事。



