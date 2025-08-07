「率善CP」售后！金惠奫给边佑锡新剧《21世纪大君夫人》送咖啡应援车，贴心叮嘱「要两个反光板」

边佑锡和金惠奫去年凭藉剧集《背著善宰跑》引发巨大反响，最近边佑锡开始拍摄新剧《21世纪大君夫人》，在IG分享了金惠奫送来的应援咖啡车。

金惠奫在咖啡车的立牌和横幅里写道：「为电视剧《21世纪大君夫人》和边佑锡演员应援！请大家好好享用，帮佑锡欧巴准备两个反光板喔。」边佑锡将咖啡车照片PO到IG限动，标注了金惠奫的IG帐号，写道：「谢谢你~噢耶，两个反光板。」



边佑锡和金惠奫在《背著善宰跑》分别饰演男主角「柳善宰」和「任率（任素）」，跨越时间的纯爱故事让各国观众沉醉不已，两位演员的CP感更获得一致好评，在第15届韩国电视剧节、第9届亚洲明星盛典、第10届APAN Star Awards等多个颁奖礼斩获「最佳情侣奖」。







此外还有多个边佑锡粉丝会也送来应援咖啡车和餐车，边佑锡也一一拍照分享表达感谢。











另一方面，边佑锡目前正与IU（李知恩）共同拍摄电视剧《21世纪大君夫人》。 该剧以21世纪立宪君主制的韩国为背景，讲述了拥有一切、却因身份只是「平民」而烦恼的财阀女子，以及身为国王之子、却什么都无法拥有的男子，上演一段突破身份界限的爱情故事。



