起手式就宋慧喬！g.o.d孫昊永笑認「我人生緋聞起點太離譜」

元祖男團g.o.d成員孫昊永近日在綜藝節目中首度坦承，自己出道以來的第一樁印嚐對象竟是女演員宋慧喬，此番發言立刻引起韓網與觀眾的廣泛關注與熱議。

日前，孫昊永作客了MBC綜藝節目《Radio Star》，這是他首次出演《Radio Star》，更讓粉絲們好奇他會分享什麼不為人知的過往。孫昊永表示：「出道已經超過26年了，這還是我第一次來這節目。 」對此，主持人金九拉驚訝回應：「朴俊炯（g.o.d隊長）都來過這麼多次了呢！」



節目中，孫昊永還分享了許多JYP娛樂過去的秘辛，引發現場一陣驚呼。但最讓觀眾驚訝的莫過於他首次提到的緋聞對象。孫昊永坦率表示：「我人生第一個緋聞就是和宋慧喬，那時報導說是『粉紅色的友情』，我到現在都還記得。」他接著遺憾坦言：「那之後變得有點尷尬，聯絡也就中斷了。當時在粉絲之間，還流傳著我和尹啟相的情侶同人小說。」這段往事雖然已久，但當年曾在娛樂圈掀起不小話題，如今再度被提起，也再度勾起了不少老粉的記憶。



除了爆料之後，孫昊永也回顧了g.o.d早期出演的國民育兒綜藝節目《g.o.d的育兒日記》。 他表示：「明明我不是媽媽，但被叫『媽媽』時，真的感到好心疼。 」展現了對當年節目中一同育兒的小孩「在民」的深厚感情。令人感動的是孫昊永透露自己至今仍與在民保持聯絡，「我們最近還一起吃了飯。 雖然現在的年輕人好像都不太即時回訊息，但我們還是有聯繫 」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞