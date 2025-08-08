自己都需照顧，能養孩子嗎？「韓志旼姊姊」鄭恩惠生育話題遭網友質疑：孩子將來會怨恨嗎？

曾在人氣韓劇《我們的藍調時光》中扮演女主角韓志旼姊姊、唐氏天才畫家的鄭恩惠最近和丈夫趙英男亮相夫妻綜藝節目《同床異夢2-你是我的命運》，公開討論是否迎接第二代的話題，引起觀眾熱議。

鄭恩惠在家人面前提及：「歐巴（趙英男）說想要孩子。」此話一出，便引來母親的擔憂與反問：「你真的有信心能好好照顧和養育小孩嗎？」語氣中充滿現實考量。 然而，父親則持較為開放的態度，表示：「孩子有沒有是一回事，更重要的是趙女婿是否真的喜歡孩子，是否真心想擁有，至於養育是下一步的問題。」而鄭恩惠的弟弟也表示：「我不太確定這是否是該由家人來討論的問題。」強調應尊重當事人意願。

母親則強調，若未來真的迎來孩子，家庭照顧仍難以避免：「就算孩子是他們生的，現實上也很難只靠兩人來撫養。」面對丈母娘的直言不諱，趙英男則回應：「我也理解岳母的想法。」



雖然生子計畫屬於夫妻倆的私事，但因鄭恩惠患有唐氏綜合症，趙英男則是智障人士，因此兩人談及生育想法時才掀起熱烈討論，不少網友表示：「自己都是需要照顧的人，真的可以生孩子嗎？」、「孩子會不會遺傳兩人的問題啊」、「如果只是父母一方有問題的話還可以生，但父母雙方都有問題，孩子有問題的可能性就很大啊，沒有長輩的照顧的話，根本無法一個人照顧好孩子」、「最後連累的是自己的媽媽」、「孩子在一無所知的情況下被生下來，你們能承受住孩子長大後對父母的怨恨嗎」、「 這不是感情問題，需要很理性地去思考，絕對不能生啊」、「雖然這是你們自己的事情，別人無法指責，但是你也要承擔自己選擇之後所要付出的責任啊，不能讓其他人代你們負責」、「別讓孩子像你們一樣長大啊，雖然生病不是你們自己的選擇，既然都已經體會過了，就不要讓你的孩子再經歷一次」等。



鄭恩惠與趙英男是在發展障礙者的公益活動中相識並結為連理。 鄭恩惠目前以漫畫肖像畫家身分活動，曾因參演熱門韓劇《我們的藍調時光》，飾演韓志旼的姊姊而廣受關注，她自然樸實的演技感動無數觀眾，成功打破刻板印象，成為韓國演藝圈中充滿正能量的代表性人物之一。

