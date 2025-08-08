自己都需照顾，能养孩子吗？「韩志旼姊姊」郑恩惠生育话题遭网友质疑：孩子将来会怨恨吗？

曾在人气韩剧《我们的蓝调时光》中扮演女主角韩志旼姊姊、唐氏天才画家的郑恩惠最近和丈夫赵英男亮相夫妻综艺节目《同床异梦2-你是我的命运》，公开讨论是否迎接第二代的话题，引起观众热议。

郑恩惠在家人面前提及：「欧巴（赵英男）说想要孩子。」此话一出，便引来母亲的担忧与反问：「你真的有信心能好好照顾和养育小孩吗？」语气中充满现实考量。 然而，父亲则持较为开放的态度，表示：「孩子有没有是一回事，更重要的是赵女婿是否真的喜欢孩子，是否真心想拥有，至於养育是下一步的问题。」而郑恩惠的弟弟也表示：「我不太确定这是否是该由家人来讨论的问题。」强调应尊重当事人意愿。

母亲则强调，若未来真的迎来孩子，家庭照顾仍难以避免：「就算孩子是他们生的，现实上也很难只靠两人来抚养。」面对丈母娘的直言不讳，赵英男则回应：「我也理解岳母的想法。」



虽然生子计画属於夫妻俩的私事，但因郑恩惠患有唐氏综合症，赵英男则是智障人士，因此两人谈及生育想法时才掀起热烈讨论，不少网友表示：「自己都是需要照顾的人，真的可以生孩子吗？」、「孩子会不会遗传两人的问题啊」、「如果只是父母一方有问题的话还可以生，但父母双方都有问题，孩子有问题的可能性就很大啊，没有长辈的照顾的话，根本无法一个人照顾好孩子」、「最后连累的是自己的妈妈」、「孩子在一无所知的情况下被生下来，你们能承受住孩子长大后对父母的怨恨吗」、「 这不是感情问题，需要很理性地去思考，绝对不能生啊」、「虽然这是你们自己的事情，别人无法指责，但是你也要承担自己选择之后所要付出的责任啊，不能让其他人代你们负责」、「别让孩子像你们一样长大啊，虽然生病不是你们自己的选择，既然都已经体会过了，就不要让你的孩子再经历一次」等。



郑恩惠与赵英男是在发展障碍者的公益活动中相识并结为连理。 郑恩惠目前以漫画肖像画家身分活动，曾因参演热门韩剧《我们的蓝调时光》，饰演韩志旼的姊姊而广受关注，她自然朴实的演技感动无数观众，成功打破刻板印象，成为韩国演艺圈中充满正能量的代表性人物之一。

