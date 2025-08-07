ALLDAY PROJECT Annie成「便便關鍵詞」熱搜焦點，毫無偶像包袱！在美苦練4年才出道

韓國新生代混聲團體ALLDAY PROJECT成員Annie不只是顏值與實力兼備，還擁有讓全國人民都「知道得太多」的親民形象。 她的「便便關鍵詞事件」再度成為熱議話題，而這一切，都要從「起床就吃了Gnocchi（義大利麵疙瘩、義大利團子）」說起。

在日前公開的YouTube 綜藝節目《Salon Drip 2》中，Annie談起了與隊友Tarzan的練習生時光。 她笑說：「他以前比較單純，沒那麼愛鬧我。 現在老愛問我『你大便了嗎？』還讓我變成搜尋關鍵詞和大便綁在一起的人了！」

原來在ALLDAY官方YouTube頻道的一段日常影片中，Annie曾經自述：「一早起來就吃了Gnocchi，現在肚子痛得要死。」結果隊友Tarzan完全無濾鏡地問她：「你拉了嗎？」——就這麼一句話，直接讓Annie的演藝之路多了個「便便彩蛋」。



連主持人張度練都忍不住開玩笑說：「背景、舞台、排便，妳的生活現在全國人民都知道了，這種全方位公開感覺如何呢？」Annie則神回：「一開始也會想，『我是女愛豆耶，這種聯想真的沒問題嗎？』但後來覺得，嗯... 這也是我的職涯一部份嘛。 說不定會接到便秘藥廣告代言欸？ 所以我正面思考啦~」

搞笑歸搞笑，Annie的努力可一點都不含糊。 面對「是不是因為特別出眾才被挖掘？」的提問，她表示：「我是自己去BLACK LABEL（YG旗下廠牌）參加試鏡，通過後當練習生的。」由於Annie當時人不在韓國，只能靠每週拍影片傳回公司接受遠端評價，四年如一日。 放假時就飛到韓國進公司練舞練唱，連主持人都感嘆：「哇，是那種帶著決心與狠勁走進練習室的孩子耶！」



Annie其實是新世界集團總括會長李明熙的外孫女、集團會長鄭有慶的長女，標準的豪門千金。 原本家中強烈反對她進娛樂圈，母親更放話：「考上常春藤，我就讓你追夢。」於是Annie一邊拼學業，一邊偷偷養夢，最終考上哥倫比亞大學，順利獲得出道許可，並於今年6月透過One Time出身的Teddy打造的混聲團體ALLDAY PROJECT正式出道。

