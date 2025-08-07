ALLDAY PROJECT Annie成「便便关键词」热搜焦点，毫无偶像包袱！在美苦练4年才出道

韩国新生代混声团体ALLDAY PROJECT成员Annie不只是颜值与实力兼备，还拥有让全国人民都「知道得太多」的亲民形象。 她的「便便关键词事件」再度成为热议话题，而这一切，都要从「起床就吃了Gnocchi（义大利面疙瘩、义大利团子）」说起。

在日前公开的YouTube 综艺节目《Salon Drip 2》中，Annie谈起了与队友Tarzan的练习生时光。 她笑说：「他以前比较单纯，没那么爱闹我。 现在老爱问我『你大便了吗？』还让我变成搜寻关键词和大便绑在一起的人了！」

原来在ALLDAY官方YouTube频道的一段日常影片中，Annie曾经自述：「一早起来就吃了Gnocchi，现在肚子痛得要死。」结果队友Tarzan完全无滤镜地问她：「你拉了吗？」——就这么一句话，直接让Annie的演艺之路多了个「便便彩蛋」。



连主持人张度练都忍不住开玩笑说：「背景、舞台、排便，你的生活现在全国人民都知道了，这种全方位公开感觉如何呢？」Annie则神回：「一开始也会想，『我是女爱豆耶，这种联想真的没问题吗？』但后来觉得，嗯... 这也是我的职涯一部份嘛。 说不定会接到便秘药广告代言唉？ 所以我正面思考啦~」

搞笑归搞笑，Annie的努力可一点都不含糊。 面对「是不是因为特别出众才被挖掘？」的提问，她表示：「我是自己去BLACK LABEL（YG旗下厂牌）参加试镜，通过后当练习生的。」由於Annie当时人不在韩国，只能靠每周拍影片传回公司接受远端评价，四年如一日。 放假时就飞到韩国进公司练舞练唱，连主持人都感叹：「哇，是那种带著决心与狠劲走进练习室的孩子耶！」



Annie其实是新世界集团总括会长李明熙的外孙女、集团会长郑有庆的长女，标准的豪门千金。 原本家中强烈反对她进娱乐圈，母亲更放话：「考上常春藤，我就让你追梦。」於是Annie一边拼学业，一边偷偷养梦，最终考上哥伦比亚大学，顺利获得出道许可，并於今年6月透过One Time出身的Teddy打造的混声团体ALLDAY PROJECT正式出道。

