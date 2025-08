人气女团aespa将於9月5日正式推出第六张迷你专辑《Rich Man》,展现全新音乐风格与视觉概念。

新专辑共收录6首歌曲,包括同名主打《Rich Man》,将与前作《Dirty Work》形成鲜明对比,展现aespa更加多元的魅力。

专辑的先导宣传影片已於日前公开,透过3D图像呈现强烈的吉他视觉效果,为新专辑的主题与概念定下基调。 影片中还出现了醒目的英语标语: “I'm enough as I am. I’m the Rich Man." ,传递出强烈自信与能量。



aespa此次所定义的「Rich Man」不再是传统所认知的财富象徵,而是指拥有独一无二能量与自我力量的人。 她们藉由音乐与视觉传达一种内在富足的态度,提倡拥抱真实自我的价值观。

此外,aespa所属经纪公司也宣布,从8月4日起,透过线上与线下通路展开《Rich Man》的预售活动。 粉丝们可透过指定平台预购专辑,为她们的新作品应援。

