BTS 防彈少年團 V 入伍前的作品終於曝光！帥臉登雜誌封面，展現比巴黎更迷人的「從頹廢到天真」面貌

時尚雜誌《Sure Magazine》表示：「我們很高興地宣布，身為全球偶像且充滿魅力的 V（金泰亨），將登上 8 月特刊號封面。」並一同釋出 V 的最新畫報（寫真）照片。

V 以專業且充滿熱情的態度，完美消化多樣的概念。畫報以迷人的巴黎為背景，運用光與影的技巧，呈現 V 內心的情感變化，展現出強烈的絕佳美感。





為 V 掌鏡的攝影師金熙準捕捉到藝術家與時尚之間微妙且深刻融合的迷人協調感。透過照片，更能看出 V 精準讀懂並聰明傳達時尚品牌 CELINE 所想表達訊息的才華。

畫報中的 V 從冷酷、性感、頹廢美到孩童般的天真多變神情，展現極致表現力。穿上經典大衣與襯衫、以巴黎古色古香的建築與天空為背景的照片中，他微微低垂的眼神流露出淡淡的孤寂。





另一張身著無袖 T 恤、雙臂環抱肩膀的照片中，他展現極致的敏銳美，營造出吸血鬼般的氛圍。身穿 CELINE 經典皮衣的 V，則鮮明示範何謂真正的時尚感。





V 憑藉不受概念類型拘束的自由表現力與廣闊消化力，再次證明了「金泰亨本身就是一種風格」。這組畫報是在他入伍前所拍攝完成的，纖細的手臂與肩膀與如今健壯的模樣形成對比，也別具趣味和紀念性。

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