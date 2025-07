INNER CIRCLE久等了！WINNER回歸台北！ 9月6日《OUR MOMENT》 台大體育館登場

INNER CIRCLE久等了!韓國人氣男團WINNER正式宣布將於2025年9月6日重返台北,於國立臺灣大學綜合體育館舉辦亞洲演唱會《WINNER [OUR MOMENT] 2025 ASIA CONCERT IN TAIPEI》,與台灣粉絲共同創造只屬於彼此的「OUR MOMENT」!本次演唱會將由姜昇潤、金秦禹、李昇勳登台演出,這是WINNER時隔多年再次登台舉辦的演唱會。為了回應粉絲長久以來的等待,並實現成員們渴望與粉絲親自見面的心願。活動門票將於 2025年8月2日上午12:00 起,透過遠大售票系統正式開賣,粉絲們千萬不要錯過!

WINNER 是 YG 娛樂旗下的男子團體,在 2013 年播出的選秀節目《WIN: Who Is Next?》中脫穎而出,並於次年 2014 年 8 月以《2014 S/S》出道專輯華麗登場。

WINNER 嘗試了嘻哈、acoustic、舞曲、抒情等多樣的風格,拓展了音樂上的版圖。從熱門曲《EMPTY》開始,接連推出《BABY BABY》、《REALLY REALLY》、《LOVE ME LOVE ME》、《EVERYDAY》、《MILLIONS》、《AH YEAH》、《Hold》、《Remember》、《I LOVE U》等歌曲,所有出道以來專輯的主打歌皆登上國內外主要音源排行榜第一名,展現出他們作為全球男子組合的獨特潛力。



憑藉出色的製作能力,WINNER 建立了幹練、時尚的音樂風格。不僅作為團體,每位成員也積極展開個人活動,展現出作為「值得信賴且必聽」的藝人無可撼動的存在感。同時在美術、演技、綜藝、攝影等多元領域皆有活躍表現,展現出不可替代的藝術魅力。

WINNER於今年七月底率先於首爾舉辦回歸演唱會,這是繼2022年舉辦的「WINNER 2022 CONCERT [THE CIRCLE]」後時隔約3年3個月的線下舞台,為了回應粉絲長久以來的等待,並實現成員們渴望與粉絲親自見面的心願,決定舉辦此次演出。

透過這次《OUR MOMENT》亞洲演唱會,WINNER將時隔多年再次登台演出,與台灣INNER CIRCLE重逢。為了呈現高完成度的舞台,傾注心血、全力以赴,從舞台設計到演出內容皆親自參與製作,誠意十足。預計將帶來歷年經典代表作,並獻上特別編排的全新舞台,打造一場兼具回憶與驚喜的感動演出。 門票將於2025年8月2日上午12:00起,透過遠大售票系統全面開賣,更多活動詳情請關注主辦單位SHOWOFFICE社群!



WINNER [OUR MOMENT] 2025 ASIA CONCERT IN TAIPEI

演出時間|2025年09月06日(六)18:00

演出地點|國立臺灣大學綜合體育館(台北市大安區羅斯福路四段1號)

活動票價|VIP NT$6,300(全區站席) / A區 NT$5,800(全區站席) / B區 NT$4,800(全區站席) / C區 NT$3,800(全區站席) / 愛心席NT$2,900

起售時間|2025/08/02 12:00

購票方式|Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台

身障購買|Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址|https://ticketplus.com.tw/ 網頁建置中

