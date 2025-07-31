INNER CIRCLE久等了！WINNER回归台北！ 9月6日《OUR MOMENT》 台大体育馆登场

INNER CIRCLE久等了！韩国人气男团WINNER正式宣布将於2025年9月6日重返台北，於国立台湾大学综合体育馆举办亚洲演唱会《WINNER [OUR MOMENT] 2025 ASIA CONCERT IN TAIPEI》，与台湾粉丝共同创造只属於彼此的「OUR MOMENT」！本次演唱会将由姜升润、金秦禹、李升勋登台演出，这是WINNER时隔多年再次登台举办的演唱会。为了回应粉丝长久以来的等待，并实现成员们渴望与粉丝亲自见面的心愿。活动门票将於 2025年8月2日上午12:00 起，透过远大售票系统正式开卖，粉丝们千万不要错过！

WINNER 是 YG 娱乐旗下的男子团体，在 2013 年播出的选秀节目《WIN: Who Is Next?》中脱颖而出，并於次年 2014 年 8 月以《2014 S/S》出道专辑华丽登场。

WINNER 尝试了嘻哈、acoustic、舞曲、抒情等多样的风格，拓展了音乐上的版图。从热门曲《EMPTY》开始，接连推出《BABY BABY》、《REALLY REALLY》、《LOVE ME LOVE ME》、《EVERYDAY》、《MILLIONS》、《AH YEAH》、《Hold》、《Remember》、《I LOVE U》等歌曲，所有出道以来专辑的主打歌皆登上国内外主要音源排行榜第一名，展现出他们作为全球男子组合的独特潜力。



凭藉出色的制作能力，WINNER 建立了干练、时尚的音乐风格。不仅作为团体，每位成员也积极展开个人活动，展现出作为「值得信赖且必听」的艺人无可撼动的存在感。同时在美术、演技、综艺、摄影等多元领域皆有活跃表现，展现出不可替代的艺术魅力。

WINNER於今年七月底率先於首尔举办回归演唱会，这是继2022年举办的「WINNER 2022 CONCERT [THE CIRCLE]」后时隔约3年3个月的线下舞台，为了回应粉丝长久以来的等待，并实现成员们渴望与粉丝亲自见面的心愿，决定举办此次演出。

透过这次《OUR MOMENT》亚洲演唱会，WINNER将时隔多年再次登台演出，与台湾INNER CIRCLE重逢。为了呈现高完成度的舞台，倾注心血、全力以赴，从舞台设计到演出内容皆亲自参与制作，诚意十足。预计将带来历年经典代表作，并献上特别编排的全新舞台，打造一场兼具回忆与惊喜的感动演出。 门票将於2025年8月2日上午12:00起，透过远大售票系统全面开卖，更多活动详情请关注主办单位SHOWOFFICE社群！



WINNER [OUR MOMENT] 2025 ASIA CONCERT IN TAIPEI

演出时间｜2025年09月06日（六）18:00

演出地点｜国立台湾大学综合体育馆（台北市大安区罗斯福路四段1号）

活动票价｜VIP NT$6,300（全区站席） / A区 NT$5,800（全区站席） / B区 NT$4,800（全区站席） / C区 NT$3,800（全区站席） / 爱心席NT$2,900

起售时间｜2025/08/02 12:00

购票方式｜Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台

身障购买｜Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址｜https://ticketplus.com.tw/ 网页建置中

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