為救父親捐腎！南潤壽腹部疤痕曝光，健康回歸惹淚目

演員南潤壽近日透過個人SNS公開了健康恢復中的近況，引發粉絲關注與感動。 這次近況更新不僅展示了他術後良好的身體狀態，更蘊含著一段關於家庭、愛與犧牲的深刻故事——他為了挽救患病父親的生命，親自捐出一顆腎臟。

日前南潤壽在SNS上分享了一張在游泳池邊拍攝的照片。 照片中他剛完成游泳運動，上身赤裸、僅用毛巾圍住下半身，躺在躺椅上悠閒地通話，並搭配了一個愛心符號表達當下的輕鬆心情。



對於一般人而言，這或許是一張普通的放鬆照片，但對於知道內情的粉絲來說，卻別具意義——南潤壽不久前為父親進行了腎臟移植手術，這張照片中可見腹部手術疤痕已逐漸癒合，象徵著他身體正在穩定康復中。

他曾在另一則貼文中公開X光片，只見畫面中一側腎臟的部位已空缺，也讓無數網友為之動容。 南潤壽透露，父親當時正處於晚期腎衰竭，光靠洗腎的生存機率僅剩下25%。 為了不讓家人承受失去親人的痛苦，他堅定表示：「我主動提出要進行腎臟移植，不想等到來不及的那天。」

手術前一天，南潤壽一家還經歷了一場驚魂事件——父親出現記憶混亂症狀，竟突然走失失聯。 他回憶說：「爸爸根本不知道自己要去哪裡，那一刻我真的覺得可能會出大事。」這個插曲也讓他下定決心，再也不能拖延手術。

南潤壽的舉動在網路上引發廣大迴響，不少粉絲紛紛留言表示：「看到他康復真的太好了」、「他不只是演員，更是值得尊敬的兒子」、「真的很讓人感動」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究