《兩天一夜3》柳浩鎮PD受邀金俊昊婚禮，見「卓別林與奧黛麗赫本」大受感動：哥就是我的查理

「諧星（韓國專指喜劇演員）之父」金俊昊和「最美諧星」金智珉，這對諧星前後輩13日完婚，是韓國諧星界甚至是整個演藝圈一大盛事，曾和金俊昊合作過知名實境節目《兩天一夜》第三季的柳浩鎮PD，寫下了長文祝福。

*婚禮報導回顧：

‎〈金俊昊♥金智珉婚禮根本諧星盛典！劉在錫也來了！李尚敏主持，老頭熙牽新娘入場有洋蔥〉

「俊昊哥是愛開玩笑的人，當他說『最尊敬的人是查理卓別林』時，我起初以為只是節目效果。

大約十年前《兩天一夜》去了首爾大學圖書館，哥在那裡接到了任務，要了解自己生日時發生的事情。1977年12月25日是哥（身分證上的）生日，那天是卓別林去世的日子。哥好像本來就知道，他在觀亭圖書館找到了1977年12月25日《紐約時報》的訃告欄。那一瞬間他非常認真，但好像沒能完全呈現在節目裡，卻一直留在我的記憶中。

哥身邊有很多好人，不能說我很了解哥，但哥對我來說，哥永遠是最有趣的喜劇演員，也是最寬容的演出者。小時候都覺得世上很多事情都是自動運轉的，作為極T的我也想過『我們是工作的人，各自努力工作不就好了嗎』的想法……回想起來，如果沒有哥那樣的寬容和機智，我的30代最終可能會是一片泥沼。

在哥的婚禮現場入口，見到了查理卓別林和奧黛麗赫本，只是因為太喜歡了，所以看了很久。就我所知，兩個人都是受到周圍所有人所喜愛的人，還是應該說應該是愛情的力量……那張帥氣的照片令人動容。

好客之人、想帶給他人歡笑之人，那樣的兩個人相遇的話……還有比這更好的婚姻嗎？今天就是查理和奧黛麗的重要日子。

哥的查理卓別林裝扮，絕非為婚紗特定的風格。他是1977年12月25日出生的喜劇演員，也是給我們看《紐約時報》訃告欄的人，他是帶著深沉人生使命走到現在的人。在人生最珍貴的日子裡，他讓另一半和賓客看到了那個樣子。

作為1200之一人參加婚禮，但感覺就像親自從哥那裡受到了熱情的款待、聽到了未來的故事。

祝福你們永遠幸福。既然說等待都是有理由的，那麼希望今天能成為更好的理由。一直都很感謝，祝福你，哥。

P.S.哥原來是1975年出生的，圖書館的故事隨著記憶褪色而產生了錯覺。這樣看來俊昊哥不可能比太鉉哥（車太鉉）和Fconn哥（Defconn）小，不過即便如此，俊昊哥還是我的查理（笑）」

查理卓別林（Sir Charles Chaplin，1889～1977），是英國名喜劇演員，也是美國好萊塢知名影星，默劇演出影響力之大，奠定了現代喜劇電影基石，被視為「世界三大喜劇演員」之一，許多表演至今仍被奉為經典，仍受到許多人推崇與模仿。



而名演員奧黛麗赫本（Audrey Hepburn，1929～1993）同為英國籍，曾以電影《羅馬假期》拿下奧斯卡最佳女主角，後來也以《龍鳳配》、《修女傳》（艷尼傳）、《第凡內早餐》（珠光寶氣）及《盲女驚魂記》（奇謀妙計女福星）多次問鼎，其優雅扮相與和浪漫喜劇演出，至今亦被視為經典為人推崇與模仿。

金俊昊與金智珉婚紗照特別模仿卓別林和奧黛麗赫本，於‎照片公開時便獲得廣大迴響，韓國論壇Theqoo一篇文蓋了800多則留言全是讚美兩人的創意，說概念很適合兩人，也說兩人很相配。婚禮當天相當多賓客都特地拍下入口的婚紗照，柳浩鎮PD的長文可說替兩人的創意透露了部分背景故事，經由媒體報導後許多網友亦受到動容，有網友表示感動但看到最後忍不住噴笑。另外，據說金俊昊英語名字「Charlie Kim」也是取自查理卓別林，金俊昊還曾在《兩天一夜》某集開場扮卓別林登場，只可惜包括上述生日任務，這些節目內容網路上目前都查無。



金俊昊和柳浩鎮在《兩天一夜3》（2013年～2019）結緣，劉浩鎮身為主PD導播及製作至2016年，而金俊昊一路拍到2019年，和車太鉉、金鍾旼、尹施允等結為好友，婚禮現場可見三人都有出席。較不光彩的是，《兩天一夜3》是在2019年因鄭俊英犯罪事件而告終，金俊昊和車太鉉因該事件被警方一併查出海外鉅額賭博，雖然兩人聲明只是彼此玩玩並沒有真的收下錢，且最終檢方不予起訴，但兩人演藝生涯都因而暫停。《兩天一夜3》還有項憾事，是曾為班底的金柱赫2017年意外身亡，金俊昊和車太鉉、Defconn等人都悲痛送行，後來還有集節目為他製作特輯。



婚禮過後已三天，金智珉稍早終於親自發文道：「感謝替我們婚禮增光添彩的所有人（愛心），我會好好生活的^^。」金俊昊的IG倒是完全沒更新，完全沒有結婚或婚禮相關貼文XD，相當「佛系」經營。



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