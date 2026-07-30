金俊昊♥金智珉升格準爸媽！宣布懷孕喜訊：「終於成為夢想中的三口之家」

韓國搞笑藝人金俊昊、金智珉在婚後一年宣布了懷孕喜訊～。

30日，金智珉透過個人社群平台表示：「2025年，我們成為了永遠的兩個人；2026年，我們終於成為夢想中的三口之家。」親自向大家分享懷孕的好消息。



金智珉表示：「一個美麗的小生命來到了我小小的肚子裡。」並分享了自己第一次與寶寶（胎名：豆魯比）相遇的喜悅。

她說：「在這兩個月左右的時間裡，多虧了醫師們先幫助我把身體調養健康，我才第一次真正花時間好好照顧自己的身體。在那段期間，我突然想到：『啊，對啊！我一定也是媽媽一直殷切期盼、珍惜期待來到這個世界的孩子。』因此內心充滿感謝，也帶著反省的心情，更加努力照顧自己。」



接著她表示：「這段時間真的有很多人問我是不是有好消息，但平常嘴巴並不算緊的我，這次竟然一路守住了秘密，全都是因為豆魯比的力量。」她笑說：「現在終於過了懷孕初期，可以正式跟大家分享了，今晚終於能安心睡個好覺，感覺自己擁有了全世界。」流露滿滿幸福心情。

金智珉去年7月與金俊昊結婚，日前也曾公開透露，為了迎接第二代，夫妻倆正在接受試管嬰兒療程，因此獲得許多粉絲的支持與祝福。



金俊昊之前在綜藝節目上曾許下心願表示：「希望我們智敏一直都健健康康，也希望能和我一起迎來可愛的孩子，順利著床。」真誠表達對第二代的期待。

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