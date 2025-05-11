韓國「諧星之父」金俊昊&「最美諧星」金智珉婚紗照公開！Cos卓別林與奧黛麗赫本最創意

韓國諧星界又有對諧星夫婦即將誕生，是有「諧星之父」之稱的金俊昊，和「最美諧星」之稱的金智珉，金智珉稍早在IG公開兩人婚紗照。

「越來越近了！」金智珉寫道。金智珉一次發出多款婚紗照，不止最常見的白紗與西裝款，封面與放的是相當吸引人注意的Cosplay「喜劇大師」卓別林（Charlie Chaplin）與奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）款，其他還有時下流行的「GD風」墨鏡搭配頭巾，及傳統但貴氣十足的韓服裝扮，而一張走紅毯好似呼應他們的身分且期望婚姻路走得像紅毯，演藝工作也能順遂、經常踏上紅毯。金智珉似乎連排版都別有用心，最後一張是卓別林與奧黛麗赫本俏皮鞠躬照。



先前兩人的YouTube頻道「俊昊智珉」已公開婚紗照拍攝過程〈現在我們的一頁〉，高達77萬觀看次數且千則留言祝福，婚攝公司公開的側拍影片一樣獲一眾祝福，觀眾見金俊昊成功瘦身也相當替他開心。而正式照片出爐更引起圈內好友包括Haha、黃寶羅、李賢怡、高耀太申智等人，還有網友、粉絲們紛紛稱讚「好漂亮」，貼文愛心數短短幾小時已破八千。



金俊昊與金智珉這對諧星情侶將在7月13日步入禮堂，屆時應會有一大半諧星界、廣播電視界人士到場祝福。

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