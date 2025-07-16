《两天一夜3》柳浩镇PD受邀金俊昊婚礼，见「卓别林与奥黛丽赫本」大受感动：哥就是我的查理

「谐星（韩国专指喜剧演员）之父」金俊昊和「最美谐星」金智珉，这对谐星前后辈13日完婚，是韩国谐星界甚至是整个演艺圈一大盛事，曾和金俊昊合作过知名实境节目《两天一夜》第三季的柳浩镇PD，写下了长文祝福。

*婚礼报导回顾：

‎〈金俊昊♥金智珉婚礼根本谐星盛典！刘在锡也来了！李尚敏主持，老头熙牵新娘入场有洋葱〉

「俊昊哥是爱开玩笑的人，当他说『最尊敬的人是查理卓别林』时，我起初以为只是节目效果。

大约十年前《两天一夜》去了首尔大学图书馆，哥在那里接到了任务，要了解自己生日时发生的事情。1977年12月25日是哥（身分证上的）生日，那天是卓别林去世的日子。哥好像本来就知道，他在观亭图书馆找到了1977年12月25日《纽约时报》的讣告栏。那一瞬间他非常认真，但好像没能完全呈现在节目里，却一直留在我的记忆中。

哥身边有很多好人，不能说我很了解哥，但哥对我来说，哥永远是最有趣的喜剧演员，也是最宽容的演出者。小时候都觉得世上很多事情都是自动运转的，作为极T的我也想过『我们是工作的人，各自努力工作不就好了吗』的想法……回想起来，如果没有哥那样的宽容和机智，我的30代最终可能会是一片泥沼。

在哥的婚礼现场入口，见到了查理卓别林和奥黛丽赫本，只是因为太喜欢了，所以看了很久。就我所知，两个人都是受到周围所有人所喜爱的人，还是应该说应该是爱情的力量……那张帅气的照片令人动容。

好客之人、想带给他人欢笑之人，那样的两个人相遇的话……还有比这更好的婚姻吗？今天就是查理和奥黛丽的重要日子。

哥的查理卓别林装扮，绝非为婚纱特定的风格。他是1977年12月25日出生的喜剧演员，也是给我们看《纽约时报》讣告栏的人，他是带著深沉人生使命走到现在的人。在人生最珍贵的日子里，他让另一半和宾客看到了那个样子。

作为1200之一人参加婚礼，但感觉就像亲自从哥那里受到了热情的款待、听到了未来的故事。

祝福你们永远幸福。既然说等待都是有理由的，那么希望今天能成为更好的理由。一直都很感谢，祝福你，哥。

P.S.哥原来是1975年出生的，图书馆的故事随著记忆褪色而产生了错觉。这样看来俊昊哥不可能比太铉哥（车太铉）和Fconn哥（Defconn）小，不过即便如此，俊昊哥还是我的查理（笑）」

查理卓别林（Sir Charles Chaplin，1889～1977），是英国名喜剧演员，也是美国好莱坞知名影星，默剧演出影响力之大，奠定了现代喜剧电影基石，被视为「世界三大喜剧演员」之一，许多表演至今仍被奉为经典，仍受到许多人推崇与模仿。



而名演员奥黛丽赫本（Audrey Hepburn，1929～1993）同为英国籍，曾以电影《罗马假期》拿下奥斯卡最佳女主角，后来也以《龙凤配》、《修女传》（艳尼传）、《第凡内早餐》（珠光宝气）及《盲女惊魂记》（奇谋妙计女福星）多次问鼎，其优雅扮相与和浪漫喜剧演出，至今亦被视为经典为人推崇与模仿。

金俊昊与金智珉婚纱照特别模仿卓别林和奥黛丽赫本，於‎照片公开时便获得广大回响，韩国论坛Theqoo一篇文盖了800多则留言全是赞美两人的创意，说概念很适合两人，也说两人很相配。婚礼当天相当多宾客都特地拍下入口的婚纱照，柳浩镇PD的长文可说替两人的创意透露了部分背景故事，经由媒体报导后许多网友亦受到动容，有网友表示感动但看到最后忍不住喷笑。另外，据说金俊昊英语名字「Charlie Kim」也是取自查理卓别林，金俊昊还曾在《两天一夜》某集开场扮卓别林登场，只可惜包括上述生日任务，这些节目内容网路上目前都查无。



金俊昊和柳浩镇在《两天一夜3》（2013年～2019）结缘，刘浩镇身为主PD导播及制作至2016年，而金俊昊一路拍到2019年，和车太铉、金钟旼、尹施允等结为好友，婚礼现场可见三人都有出席。较不光彩的是，《两天一夜3》是在2019年因郑俊英犯罪事件而告终，金俊昊和车太铉因该事件被警方一并查出海外巨额赌博，虽然两人声明只是彼此玩玩并没有真的收下钱，且最终检方不予起诉，但两人演艺生涯都因而暂停。《两天一夜3》还有项憾事，是曾为班底的金柱赫2017年意外身亡，金俊昊和车太铉、Defconn等人都悲痛送行，后来还有集节目为他制作特辑。



婚礼过后已三天，金智珉稍早终於亲自发文道：「感谢替我们婚礼增光添彩的所有人（爱心），我会好好生活的^^。」金俊昊的IG倒是完全没更新，完全没有结婚或婚礼相关贴文XD，相当「佛系」经营。



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